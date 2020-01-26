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  4. Türk Veteriner Hekimleri Birliği depremzedelerin hayvanları için seferber oldu

Türk Veteriner Hekimleri Birliği depremzedelerin hayvanları için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Elazığ merkezli 6.8’lik depremde zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımını ve kontrollerini gönüllü olarak yapacaklarını bildirdi.Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Elazığ merkezli 6.8’lik depremden etkilenen Malatya ve çevre illerde zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımını ve kontrollerini bölgedeki gönüllü veteriner hekimlerin hiçbir ücret talep etmeden yapacaklarını açıkladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Elazığ merkezli 6.8’lik depremde zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımını ve kontrollerini gönüllü olarak yapacaklarını bildirdi.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Elazığ merkezli 6.8’lik depremden etkilenen Malatya ve çevre illerde zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımını ve kontrollerini bölgedeki gönüllü veteriner hekimlerin hiçbir ücret talep etmeden yapacaklarını açıkladı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ, Malatya ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketini veteriner hekimler camiası olarak büyük üzüntü ile karşıladık. Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün kurumları ile birlikte depremin ilk anından itibaren depremzede vatandaşlarımızın kurtarılması, yaraların sarılması amacıyla bölgededir. Öncelik insan hayatıdır. İnsan hayatı hiçbir değerle karşılaştırılamaz. Mesleğimizle ilgili olarak devletimizin çalışmalarına yardımcı olmak, yanında yer almak, hem vicdani hem de vatandaşlık görevimizdir" ifadeleri kullanıldı.
Depremin olduğu bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının önemli sayıda olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Her iki ilde ülkemiz büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının önemli bir kısmı bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de depremin duyulduğu andan itibaren bölgeye intikal etmiş olup, her iki ilimizdeki Bakanlık teşkilatlarını talimatları ile harekete geçirmiştir. Başta sayın bakan olmak üzere Elazığ ve Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz personeline, meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kış şartlarından da oluşabilecek hayvan kaybını azaltmak, göçük altında kalan, yaralanan çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarının sağlık kontrolü ve tedavisini yaparak yetiştiricimize destek olmak amacıyla serbest ve kamuda çalışan veteriner hekimlerimiz de ilk andan itibaren büyük bir fedakârlık ile sahada yetiştiricinin yanındadırlar. Serbest veteriner hekim meslektaşlarımız hiçbir ücret talep etmeden zarar gören hayvanların tedavilerini yapacaklardır. Şu anda da en ücra noktalarda çalışmalarına devam etmektedirler. Elazığ ve Malatya Oda Başkanlıklarımıza ve bütün meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Elâzığ ve Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden hayvanların kontrolüne ilişkin gelebilecek her türlü talebin Elazığ ve Malatya Veteriner Hekimler Odaları tarafından karşılanacağı vurgulanan açıklamada, "Meslektaşlarımızdan deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak isteyenler ile deprem bölgesindeki yetiştiricilerimiz aşağıdaki telefon numaraları ile 7/24 irtibat kurabilirler. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, bağlı 56 odası ile birlikte milletinin yanında olacak ve üzerine düşen görevini en iyi şekilde yapacaktır" denildi.
Deprem bölgesinde bulunan veteriner hekimlerin numaraları şu şekilde:
"Veterinerlerin irtibat numaraları: Elazığ için Cazim Bulut: 0532 216 29 71, Kamil Özdemir: 0532 579 07 26, Malatya için Ergün Koşar: 0532 547 92 62, Ekrem Ayaz: 0536 469 18 51, Mesut Akdağ: 0534 354 87 81"

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