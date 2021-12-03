Türk yetişkin film yıldızı Narin Esmersoy'dan olay itiraf! ''Her şeyi anlatmaya geldim''

Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtlayan Türk yetişkin film yıldızı Narin Esmersoy, uzun yıllardır cinsel içerikli film sektöründe olduğunu ve bundan hiç pişmanlık duymadığını anlattı.

''ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM''

Esmersoy, ''Kendi videolarını nasıl izliyorsun?'' sorusuna verdiği ''Kendimi seviyorum. Bu durumdan şikayetçi değilim. Sadece kendi bedenimle alakalı bir iş yapıyorum ve bunun üzerine hayatımı yaşıyorum.'' yanıtıyla şaşırttı.

''ALLAH'A HAVALE EDİYORUM''

5 yaşındayken dayısı tarafından cinsel istismara maruz kaldığını anlatan Esmersoy, ''Ben 5 yaşındayken, o 20 yaşındaydı. Kendisi rahmetli olduğu için üzerine çok konuşmayacağım. Onu Allah'a havale ediyorum'' diyerek, dayısı hakkında daha fazla konuşmak istemediğini belirtti. Annesi tarafından kurtarıldığını belirten Esmersoy, ''O adam öldüğünde de hiç üzülmedim. Rahmet dilemedim'' dedi.

SEKTÖRE NASIL GİRDİĞİNİ ANLATTI

Seks işçiliği yapmaya başladığı dönem, sadece hayatta kalmak için bu işe girdiğini anlatan Esmersoy, ''Artık benim işim bu. Tamamen benim kendi tercihim. Aile yapısını kuramayacağımı anladığım gün, ilk cinsel içerikli videomu çektim. Bunun bir daha geri dönüşü yok. Milyonlarca insan seni görecek. Herkes beni 'cinsel içerikli videoları olan kadın' diye tanımlıyor. Bundan hiç pişman olmadım. Hatta yıllar geçtikçe nasırlaştım. Tamamen 'iş' gözüyle bakıyorum. Keyif alarak çektiğimi söyleyemem tabii ki. İnsanların benden haz alması önemli. Bir alışveriş söz konusu.'' diyerek, iş ve özel hayatı arasına büyük bir duvar ördüğünü dile getirdi.

Sapkın düşünceli insanların dışarıda saygın bir imaj çizdiğini anlatan Esmersoy, ''O insanların içlerinde sakladıkları canavarı göstermeye ve her şeyi anlatmaya geldim'' sözleriyle de dikkat çekti.

