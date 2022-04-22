Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal göğüslerini önden bağladı! Pozuyla tozu dumana kattı

Fit görünümüyle Instagram'da dikkat çeken Yağmur Ünal, geçtiğimiz yaz bikinili pozlarıyla oldukça konuşulmuştu. Sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan Ünal bu defa göğüslerini önden bağladığı pozuyla gündeme geldi.

YAĞMUR ÜNAL GÖBEK DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

İlk ve ortaokul eğitiminden sonra lise eğitimini İsviçre'de alan Yağmur Ünal, sonrasında Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünü tamamladı.

Üniversiteden sonra New York‘ta medya üzerine master yapan Yağmur Ünal 1 Temmuz 2013'te Star TV‘de yayınlanan “Çılgın Teyzeler” isimli yarışma programının yapımcılığını üstlendi.

Ünlü isim Instagram pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'da 115 bin takipçisi bulunan Ünal'a, "Yak bunu", "Maşallah nazar değmesin" gibi yorumlar geldi.

Yağmur Ünal'ın, Irmal Ünal adında ablası bulunuyor.





