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Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal göğüslerini önden bağladı! Pozuyla tozu dumana kattı

22.04.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, Instagram pozlarıyla tozu dumana kattı. 37 yaşındaki Yağmur Ünal, göbeği açık üstüyle kamera karşısına geçti. Ünal, karın kaslarıyla dikkat çekti.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal göğüslerini önden bağladı! Pozuyla tozu dumana kattı

Fit görünümüyle Instagram'da dikkat çeken Yağmur Ünal, geçtiğimiz yaz bikinili pozlarıyla oldukça konuşulmuştu. Sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan Ünal bu defa göğüslerini önden bağladığı pozuyla gündeme geldi.

YAĞMUR ÜNAL GÖBEK DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

İlk ve ortaokul eğitiminden sonra lise eğitimini İsviçre'de alan Yağmur Ünal, sonrasında Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünü tamamladı.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal göğüslerini önden bağladı! Pozuyla tozu dumana kattı

Üniversiteden sonra New York‘ta medya üzerine master yapan Yağmur Ünal 1 Temmuz 2013'te Star TV‘de yayınlanan “Çılgın Teyzeler” isimli yarışma programının yapımcılığını üstlendi.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal göbek dekoltesiyle tozu dumana kattı

Ünlü isim Instagram pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal göbek dekoltesiyle tozu dumana kattı

Instagram'da 115 bin takipçisi bulunan Ünal'a, "Yak bunu", "Maşallah nazar değmesin" gibi yorumlar geldi.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal göğüslerini önden bağladı! Pozuyla tozu dumana kattı

Yağmur Ünal'ın, Irmal Ünal adında ablası bulunuyor.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal göğüslerini önden bağladı! Pozuyla tozu dumana kattı

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal göğüslerini önden bağladı! Pozuyla tozu dumana kattı

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal göğüslerini önden bağladı! Pozuyla tozu dumana kattı

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal göğüslerini önden bağladı! Pozuyla tozu dumana kattı

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Türkan Şoray
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