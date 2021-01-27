Türkçe’ye yerleşen yabancı kökenli kelimeleri hiç düşündünüz mü? Peki hangi dilden kaç kelime var?

Ural-Altay dil ailesine mensup olan Türkçe zengin kelime haznesiyle çoğu zaman şaşkınlığa uğratır. Çocukluktan bu yana kullandığımız kelimelerin kökenini hiç düşündünüz mü? Bazen yanlış telaffuz kurbanı olan bu kelimeler yabancı dillerden hayatımıza katılmıştır ve sık sık konuşmalarımızda yerini almıştır.

RUSÇA (44 KELİME)

En çok kullandıklarımız: İzbe, mazot, vatka, çat pat, semaver, koçan, mamut.

YUNANCA (48 KELİME)

En çok kullandıklarımız: Anektod, cımbız, çiroz, diyalog, kilise, pide, efendi, kümes, ıhlamur

LATİNCE (78 KELİME)

En çok kullandıklarımız: Ağustos, forum, ego, larva, ortanca, stadyum, penis, sedir, testis, vajina

İTALYANCA (89 KELİME)

En çok kullandıklarımız: Alaturka, banyo, banka, bira, çapa, çikolata, düzine, falso, fiyasko, fulya, fiyasko, izbandut, korsan, makine, piyasa, vardiya

ALMANCA (98 KELİME)

En çok kullandıklarımız: Balata, bitter, dekan, filinta, genetik, hamburger, kaput, şalter, şinitzel, otoban, röntgen, revir, şablon, vokal, zeplin.

RUMCA (400 KELİME)

En çok kullandıklarımız: Ahtapot, anahtar, biber, bezelye, domates, fener, fasulye, fırın, horon, ızgara, kutu, lahana, limon, masa, papatya, paçoz, salya, tuğla, vaftiz, yalı