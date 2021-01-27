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Türkçe’ye yerleşen yabancı kökenli kelimeleri hiç düşündünüz mü? Peki hangi dilden kaç kelime var?

Seray Üstün Seray Üstün 27.01.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Türkçe’ye yerleşen yabancı kökenli kelimeleri hiç düşündünüz mü? Peki hangi dilden kaç kelime var?

Latin harflerinin ilan edilmesinden sonra global dünya düzeniyle birlikte hızla gelişen Türkçe’ye yabancı kelimeler adeta hücum etmiştir. Gündelik konuşma dilimizde oldukça fazla yabancı kökenli kelime kullanıyoruz. Peki hangi yabancı dilden kaç tane sözcük günlük konuşmamıza ve sözlüklerimize girmiş merak ettiniz mi? İşte karşınızda Türkçe'ye en çok etki etmiş 10 yabancı dil...

Ural-Altay dil ailesine mensup olan Türkçe zengin kelime haznesiyle çoğu zaman şaşkınlığa uğratır. Çocukluktan bu yana kullandığımız kelimelerin kökenini hiç düşündünüz mü? Bazen yanlış telaffuz kurbanı olan bu kelimeler yabancı dillerden hayatımıza katılmıştır ve sık sık konuşmalarımızda yerini almıştır.

RUSÇA (44 KELİME)

RUSÇA

En çok kullandıklarımız: İzbe, mazot, vatka, çat pat, semaver, koçan, mamut.

YUNANCA (48 KELİME)

YUNANCA

En çok kullandıklarımız: Anektod, cımbız, çiroz, diyalog, kilise, pide, efendi, kümes, ıhlamur

LATİNCE (78 KELİME)

LATİNCE

En çok kullandıklarımız: Ağustos, forum, ego, larva, ortanca, stadyum, penis, sedir, testis, vajina

İTALYANCA (89 KELİME)

İTALYANCA

En çok kullandıklarımız: Alaturka, banyo, banka, bira, çapa, çikolata, düzine, falso, fiyasko, fulya, fiyasko, izbandut, korsan, makine, piyasa, vardiya

ALMANCA (98 KELİME)

ALMANCA

En çok kullandıklarımız: Balata, bitter, dekan, filinta, genetik, hamburger, kaput, şalter, şinitzel, otoban, röntgen, revir, şablon, vokal, zeplin.

RUMCA (400 KELİME)

RUMCA

En çok kullandıklarımız: Ahtapot, anahtar, biber, bezelye, domates, fener, fasulye, fırın, horon, ızgara, kutu, lahana, limon, masa, papatya, paçoz, salya, tuğla, vaftiz, yalı

İNGİLİZCE (485 KELİME)

İNGİLİZCE

En çok kullandıklarımız: Amatör, blöf, ciklet, denim, derbi, dozer, empati, flört, global, jenerasyon, kek, kokteyl, mikser, operasyon, objektif, partner, revize, versiyon

FARSÇA (1359 KELİME)

FARSÇA

En çok kullandıklarımız: Aferin, ahenk, ateş, cadı, cihan, çanta, çare, dadı, eczane, efsane, günah, hasta, horoz, karşı, karpuz, lacivert, meydan, perde, pirinç, renk, rüzgar, saray, satranç, sucuk, tahta, terzi, yar, zehir, ziyan

FRANSIZCA (5253 KELİME)

FRANSIZCA

En çok kullandıklarımız: Alfabe, afiş, balkon, bisiklet, ceket, dans, ekonomi, direksiyon, garaj, hijyen, jandarma, kaban, kolye, lastik, morg, misket, nostalji, okul, plaj, sivil, spor, taksi, travesti, üniversite, virgül

ARAPÇA (6467 KELİME)

ARAPÇA

En çok kullandıklarımız: Akıl, asker, cadde, ceza, devlet, evlat, gıybet, hukuk, isim, kader, kadayıf, kelime, maaş, mektup, mücevher, nakit, ramazan, sıfat, şaka, şehit, telaffuz, ticaret, yemin, zamir, zanaat

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