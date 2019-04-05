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Turkcell'den internet kesintisi açıklaması

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 05.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

Turkcell ve Superonline aboneleri bir süredir internet bağlantısına erişemiyor. Konuya ilişkin olarak kurumdan da bir açıklama geldi.

Turkcell'den internet kesintisi açıklaması

Çok sayıda Turkcell ve Superonline abonesi, bir süredir internete bağlanmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Turkcell müşteri hizmetleri, sosyal medyada kendilerine yöneltilen sorulara "Teknik çalışmalar nedeni ile yaşanan kesintiler için özür diler, gün içinde tekrar denemenizi rica ederiz" diye yanıt verdi.

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