Turkcell'den internet kesintisi açıklaması

Çok sayıda Turkcell ve Superonline abonesi, bir süredir internete bağlanmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Turkcell müşteri hizmetleri, sosyal medyada kendilerine yöneltilen sorulara "Teknik çalışmalar nedeni ile yaşanan kesintiler için özür diler, gün içinde tekrar denemenizi rica ederiz" diye yanıt verdi.





