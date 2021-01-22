Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. eSpor
  4. Turkcell, e-Futbol Milli Takımı'nın ana sponsoru oldu

Turkcell, e-Futbol Milli Takımı'nın ana sponsoru oldu

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 22.01.2021 14:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Turkcell, e-Futbol Milli Takımı'nın ana sponsoru oldu

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru olan Turkcell, bu birlikteliğin yanına eMilli Takımlar ana sponsorluğunu da ekledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şirket, TURKSPORU'nun en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

Bu çerçevede eMilli Takımlar ana sponsorluğunu üstelenen Turkcell ayrıca eMilli Takım seçmelerine de ismini verdi.

Hem FIFA hem de PES oyunları için oluşturulacak milli takımlar, mart ayında gerçekleştirilecek eEuro 2021 elemeleri ve eNations Cup Elemeleri'nde mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kuruldukları ilk günden bu yana Türk sporunun gelişmesine büyük emek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 yıldır omuz omuza, yürek yüreğe yürümekten büyük onur duyduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu ile yeni bir aşamaya geçiyoruz. Hızla gelişen espor arenasında Türkiye'yi en iyi noktaya taşımak için eMilli Takımlarımızın ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Ayrıca, Türkiye'ye yeni zaferler getireceğine inandığımız eMilli Takımlarımızı Turkcell'in isim sponsorluğunda belirleyecek olmanın da gururunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki bu yıl TURKSPORU yılı olacak. Önce A Milli Futbol Takımımızın, sonra da e-futbol Milli Takımlarımızın Avrupa Şampiyonası'nda tüm Türkiye'ye sevinç yaşatacaklarına inanıyoruz. Turkcell olarak her alanda TURKSPORU'nun yanında olmaya devam edeceğiz."

TURKCELL eMİLLİ TAKIMLAR SEÇMELERİNE DE İSMİNİ VERDİ

Açıklamada verilen bilgiye göre, FIFA ve UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda mücadele edecek Türkiye eMilli Takımlar'ı, Turkcell'in desteği ile başarılı olmak için mücadele edecek.

Turkcell ayrıca eMilli Takımlar seçmelerine de ismini verdi.

Hem FIFA hem de PES oyunları için oluşturulacak milli takımlar, Turkcell eMilli Takımlar Seçmeleri sonunda belli olacak.

PES ve FIFA için milli takım seçmelerinde sona yaklaşılırken, Turkcell eMilli Takımlar Seçmeleri, 29 Ocak'taki PES ve 18-19 Şubat'taki FIFA Büyük Finalleri ile noktalanacak.

Bu takımlar, mart ayında gerçekleştirilecek UEFA eEuro 2021 elemeleri ile FIFA eNations Cup elemelerinde mücadele edecek.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Mesut Özil hakkında herkesin bilmediği ilginç bilgi!Mesut Özil hakkında herkesin bilmediği ilginç bilgi!
Batı Karadeniz'in gözbebeği: Horma KanyonuBatı Karadeniz'in gözbebeği: Horma Kanyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

Jason Statham gizli gizli Antalya’ya geldi!

Jason Statham gizli gizli Antalya’ya geldi!

Bu iş için öğretmenliği bıraktı! Şimdi...

Bu iş için öğretmenliği bıraktı! Şimdi...

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Diğer Haberler

Mesut Özil hakkında herkesin bilmediği ilginç bilgi!

Mesut Özil hakkında herkesin bilmediği ilginç bilgi!

Twitter'dan duyuruldu: 9INE CS:GO kadrosu ile yollarını ayırdı!

Flaş ayrılık kararı! Kadro resmen dağıldı

2020 yılında en çok kazanan CS:GO takımları belli oldu!

2020 yılında en çok onlar kazandı!

Astralis CS:GO dünya sıralamasında adını zirveye yazdırdı!

Dünya sıralaması değişti: Artık zirvenin yeni bir sahibi var!

Twistzz ile Team Liquid'in yolları ayrıldı

21 yaşındaki oyuncu takımına veda etti

Song "Smeb" Kyung-Ho artık emekli!

Twitter'dan açıkladı! Bir isim daha emeklilik kararı aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.