Turkcell, e-Futbol Milli Takımı'nın ana sponsoru oldu

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şirket, TURKSPORU'nun en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

Bu çerçevede eMilli Takımlar ana sponsorluğunu üstelenen Turkcell ayrıca eMilli Takım seçmelerine de ismini verdi.

Hem FIFA hem de PES oyunları için oluşturulacak milli takımlar, mart ayında gerçekleştirilecek eEuro 2021 elemeleri ve eNations Cup Elemeleri'nde mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kuruldukları ilk günden bu yana Türk sporunun gelişmesine büyük emek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 yıldır omuz omuza, yürek yüreğe yürümekten büyük onur duyduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu ile yeni bir aşamaya geçiyoruz. Hızla gelişen espor arenasında Türkiye'yi en iyi noktaya taşımak için eMilli Takımlarımızın ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Ayrıca, Türkiye'ye yeni zaferler getireceğine inandığımız eMilli Takımlarımızı Turkcell'in isim sponsorluğunda belirleyecek olmanın da gururunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki bu yıl TURKSPORU yılı olacak. Önce A Milli Futbol Takımımızın, sonra da e-futbol Milli Takımlarımızın Avrupa Şampiyonası'nda tüm Türkiye'ye sevinç yaşatacaklarına inanıyoruz. Turkcell olarak her alanda TURKSPORU'nun yanında olmaya devam edeceğiz."