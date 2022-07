Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: "5G'ye geçmeden önce ortak altyapı şirketi kurulmalı"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "5G'ye geçmeden önce ortak altyapı şirket kurulmalı çünkü bir binayı inşa ederken, temelini yapmadan binanın üstündeki elemanları konuşamazsınız, yeterince fiber olmazsa, 5G anlamsız bir teknoloji olarak hayatımıza girer." dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, şirketin 5G konusundaki çalışmaları, gelecek dönem planları ve sektörün mevcut durumu hakkında bilgi verildi.

5G sürecine güçlü bir altyapı ile girdiklerine işaret eden Erkan, 5G'ye geçişte doğru teknolojinin önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Teknolojide yatırımların, ekosistemin, yerliliğin, milliliğin öneme haiz olduğunu söylüyoruz. 5G'ye geçişte yerli ve milli ekosistemin hazır olması gerek. Yerli teknolojiler, milli teknolojiler bir an önce gelişmeli, bunun için gerekli adımlar atılmalı. Yabancı teknolojiler, yabancı yatırımcı bu gelişimin önüne engel çıkarmamalı.

Diğer yandan fiber bu işin olmazsa olmazı. Fiber olmadan bırakın 5G'yi, dijital dönüşümü yapmanız mümkün değil. Bizim altyapıda kuvvetli bir fibere ihtiyacımız var. Dünyanın en hızlı arabasını getirin toprak yolda gidemez, fiber olmadan bu iş olmaz. 5G bireylerden ziyade endüstrinin ihtiyacı.

Havalimanlarında, limanlarda, stadyumlarda bu teknolojiye ihtiyacımız var, bunu da bir an önce kurmamız lazım ki, ekosistem geliştiricileri, yerli-milli uygulamalar bunlara uygun çözümleri bir an önce geliştirsinler. Şu an geçici lisanslarla buralarda 5G'nin kullanılıyor olması lazım. Uygulanan yerlerin sayısının artması gerek."

​​​​​​​5G’ye geçişte yerliliğin önemine dikkati çeken Erkan, "Ortak altyapı ve dijitalleşme 5G’nin can damarı. Yerli ve milli teknolojilerle 5G’de dışa bağımlılığı minimuma indirmeliyiz. Yerli otomobil Togg'daki gibi 5G'ye geçişte de 'babayiğit' olmaya adayız." dedi.

- "5G'ye uygun ortamın önümüzdeki 2-3 yıl içinde hazır olacağını düşünüyoruz"

5G'ye geçişte zaman konusunun çok önemli olduğunun altını çizen Erkan, "Zamanlama açısından, ortamın önümüzdeki 2-3 yıl içinde hazır olacağını düşünüyoruz. 9 ayı beklemeden erken doğum yapmamak lazım bu konuda. Bu altyapıyı doğru zamanda hayata geçirmeliyiz. 5G ihale sürecinde çok acele etmeye gerek yok çünkü çok kuvvetli bir 4.5G şebekemiz var. Zaten bu tüketici açısından ihtiyaçları karşılıyor. Ekosistem gelişiyor, erken çıkarak bu gelişimi engellememek lazım." dedi.

Türkiye'nin kendi teknolojisine ihtiyacının olduğunu vurgulayan Erkan, bunun için yeterli zamanın verilmesi, bu süreçte de uygun yerlerde pilot çalışmaların sürmesi gerektiğini dile getirdi.

Murat Erkan, "5G konusunda 5 yıldır yoğun şekilde çalışıyoruz, testler yapıyoruz. Türkiye'de 5G geldiğinde, bunu en iyi verecek firma Turkcell olacak." diye konuştu.

- "2021 yılında 653 bin eve fiber götürdük, bu yıl 800 bin-1 milyon bandına taşımak istiyoruz"

Erkan, fiberde ortak altyapı şirketi konusuna da açıklık getirdi.

Turkcell olarak fiberi geliştirmek için 14 yıldır çaba harcadıklarını bildiren Erkan, "2021 yılında 653 bin eve fiber götürdük, bu yıl 800 bin-1 milyon bandına taşımak istiyoruz. Fiber yatırımı yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkan, ortak altyapı şirketinin bu işi hızlandıracak bir eleman olacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ortak altyapı şirketi konusunda herkes hemfikir. Burada çok doğru bir vizyon ve stratejiyi ortaya koymak lazım. Model en kritik parça burada, doğru modeli uygulamak lazım. Doğru model nedir diye düşündüğümüzde, bir altyapı şirketinin ortak kurulması, isteyen şirketlerin kendi altyapılarını buraya bırakarak, şirket üzerinde hissedar olması, daha sonra da o şirketin perakende kullanıcısı olması gibi bir model üzerinde bizim fikrimiz var ama bunun gibi onlarca model üretilebilir.

Önemli olan bu stratejinin bir an önce hayata geçirilmesi, uygulanması çünkü 5G'de altyapı olmazsa istediğimiz sonuçları alamayabiliriz, dijital dönüşümde, yapay zekada, sanal gerçeklik konusunda bizim handikaplı duruma düşmememiz lazım. 5G'den önce ortak altyapı şirket kurulmalı çünkü bir binayı inşa ederken, temelini yapmadan binanın üstündeki elemanları konuşamazsınız, temeli sağlam yapmak lazım. Fiber de böyle bir şey, yeterince fiber olmazsa, 5G anlamsız bir teknoloji olarak hayatımıza girer."

- "Türkiye'de fiber altyapı belli bir olgunluğa erişmeden 5G'ye geçişi sağlıklı bulmuyoruz"

Türkiye'de fiber altyapı belli bir olgunluğa erişmeden 5G'ye geçişi sağlıklı bulmadıklarının altını çizen Erkan, 5G’ye geçişin, fiberde yatırımı hızlandıracak adımlarla kolaylaşacağını dile getirdi.

Erkan, "Daha verimli bir altyapı yatırımı ve ülkeden döviz çıkışının sınırlandırılabilmesi için ortak altyapı modeli şart. Ortak altyapı ve dijitalleşme 5G’nin can damarı. Biz Turkcell olarak bunun gerekliliğine inanıyoruz ve yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Erkan, 2015 yılında yapılan 4.5G ihalesinde Turkcell’in öngörüyle hareket ettiğini ve Avrupa’daki en geniş 4.5G spektrum bandını aldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Doğru stratejimiz ve sahip olduğumuz geniş spektrum sayesinde, 1,6 Gbps hıza ulaşabilen Türkiye'de tek, Avrupa’da ilk ve dünyada en yüksek 4.5G hızlarını sunan üç operatörden biriyiz. Şu an dünyada 5G kullanan birçok ülkedeki hızlara oranla daha yüksek hızda hizmet sağlıyoruz.

Halen Türkiye’de 4.5G ile son kullanıcıların ve endüstrilerin ihtiyaçları rahatlıkla karşılanabiliyor. Geniş spektrumlu 4.5G ile bireysel ve kurumsal müşterilere en iyi hizmeti sunuyor, müşterilerimizin memnuniyetini artırıyoruz."

- "Erken bir 5G geçişi, 5G’de yerlileşmeyi zora sokar"

5G'ye erken geçişin Türkiye'ye ekonomi açısından faturaları olabileceğine dikkati çeken Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem ülke ekonomisine fayda sağlamak hem de dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla teknolojideki yerlileşme hedefimizi önemsiyoruz. Ancak henüz 5G’de ihtiyaçlara cevap verebilecek yerli ekipman arzının çok kısa vadede oluşması mümkün görünmüyor. Yerli ürün ekosisteminin, ihtiyaçlara cevap verebilecek nicelik ve nitelikte yerli 5G ürünlerini pazara sunabilmesi için hala zamana ihtiyaç var. Yerli üretimde yetkinleşmeden yapılacak bir 5G geçişi, arzu edilen yerlileşme oranını zora sokar.

Öte yandan dünyada 5G, hala sadece yüksek hızlı internet amacıyla kullanılıyor. 5G’nin endüstriyel kullanımı için gerekli olan standartlar henüz tamamlanmadı, bu standartların 2024 yılında tamamlanması bekleniyor. Acele etmek yerine ticari olgunlaşmayı beklemeliyiz."