YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Turkish delight yani lokum aşıkları buraya: Yapması kolay, yemesi olay cevizli, narlı lokum tarifi

Turkish delight yani lokum aşıkları buraya: Yapması kolay, yemesi olay cevizli, narlı lokum tarifi

09.02.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk kültürünü en iyi ifade eden geleneksel lezzetler arasında yer alan lokumun Arapçadaki "ruhat'ül hulküm" kelimesinden geldiğini biliyor muydunuz? Anlamı ise "boğaz rahatlatan" olarak geçiyor. Peki, hem anlamı hem lezzetiyle büyüleyen lokumu evde çok kolay bir şekilde yapabileceğinizi söylesek? O halde sizi tarifimizle baş başa bırakalım.

Turkish delight yani lokum aşıkları buraya: Yapması kolay, yemesi olay cevizli, narlı lokum tarifi

Rengarenk çeşitleri, fındık, ceviz gibi kuru yemişleri ve yumuşak dokusuyla lokum, en önemli tatlılarımızdan biri. Bu eşsiz lezzeti gerek özel günlerde dağıtmak gerek kahve saatlerinde ikramlık olarak kullanmak için evimizde bulunduruyoruz. Örneğin aniden misafiriniz mi geldi? Hemen dolaptan lokumlar çıkarılıp kahvenin yanında ikram ediliyor. Bazen de bisküvilerin arasına konulup atıştırmalık olarak tüketiliyor. Üstelik bu kadar sık tüketilen bir şeyi sürekli dışarıdan almanıza da gerek yok. Nasıl olacağına gelirsek; aşağıya bıraktığımız tarifi deneyip daha sağlıklı lokumlar yapabilirsiniz. Ayrıca bu tarifte verilen tüm malzemeler kolay bulunabilir ve cep yakmaz. Kısaca bir taşla iki kuş vurup hem cebinizden tasarruf edebilir hem hünerlerinizi başkalarına da gösterebilirsiniz. İşte, damakları çatlatan o eşsiz tat!

CEVİZLİ, NARLI LOKUM TARİFİ

MALZEMELER

  • 2-3 tane nar (suyu sıkılacak)

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 paket vanilya

  • 4,5 çorba kaşığı nişasta

  • 1 kaşık margarin veya tereyağı

  • İri çekilmiş ceviz içi

ÜZERİ İÇİN

  • Hindistan cevizi

  • Pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

  • Nar tanelerini dikkatli bir şekilde ayırıp blender yardımıyla suyunu çıkarın.

  • Çekirdeklerini ayırmak için süzgeçten geçirin. 2 su bardağı kadar nar suyu elde edin, eksik gelirse su ekleyin.

  • Nar suyuna nişasta ve toz şeker ilave edip ocağa alın.

  • Dibinin tutmaması ve pürüzsüz olması için hiç bırakmadan karıştırıp koyulaşana kadar pişirin.

  • Kıvamını aldıktan sonra ocaktan alıp margarini ekleyip karıştırın.

  • Margarin eridikten sonra vanilya ve cevizi ekleyip karıştırmaya devam edin.

  • Diğer tarafta harcı dökeceğiniz kabı az miktarda ıslatın. Bu sayede lokumu çıkarırken zorlanmazsınız.

  • Narlı, cevizli harç soğumadan kalıba dökün ve eşit bir şekilde dağıtın.

  • Biraz bekledikten sonra üzerini streç film ile kaplayın.

  • Buzdolabına kaldırıp bir gece bekletin.

  • Ertesi gün lokumu kaptan çıkarıp dilediğiniz büyüklükte kare şeklinde kesin.

  • Dilimleri ister Hindistan cevizine ister pudra şekerine bulayıp servis tabağına alın.

  • Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kere yiyince vazgeçemeyeceğiniz çok sağlıklı deniz börülcesi salatası!Bir kere yiyince vazgeçemeyeceğiniz çok sağlıklı deniz börülcesi salatası!
Tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri neler?Tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri neler?
Tıka basa doyuruyor, asla rahatsız etmiyorTıka basa doyuruyor, asla rahatsız etmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Ağır Yaşamlar'dan acı haber! Son paylaşımı dikkat çekti

Ağır Yaşamlar'dan acı haber! Son paylaşımı dikkat çekti

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Yüreği ağzına geldi! Takipçilerinden yardım istedi

Yüreği ağzına geldi! Takipçilerinden yardım istedi

Ünlü şarkıcı kırmızı minisiyle yere kapaklandı!

Ünlü şarkıcı kırmızı minisiyle yere kapaklandı!

Un helvası tarifi nedir? Un helvasının pratik yapımı nasıl olur?

Un helvası tarifi nedir? Un helvasının pratik yapımı nasıl olur?

İlginizi Çekebilir

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.