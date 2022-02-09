Turkish delight yani lokum aşıkları buraya: Yapması kolay, yemesi olay cevizli, narlı lokum tarifi

Rengarenk çeşitleri, fındık, ceviz gibi kuru yemişleri ve yumuşak dokusuyla lokum, en önemli tatlılarımızdan biri. Bu eşsiz lezzeti gerek özel günlerde dağıtmak gerek kahve saatlerinde ikramlık olarak kullanmak için evimizde bulunduruyoruz. Örneğin aniden misafiriniz mi geldi? Hemen dolaptan lokumlar çıkarılıp kahvenin yanında ikram ediliyor. Bazen de bisküvilerin arasına konulup atıştırmalık olarak tüketiliyor. Üstelik bu kadar sık tüketilen bir şeyi sürekli dışarıdan almanıza da gerek yok. Nasıl olacağına gelirsek; aşağıya bıraktığımız tarifi deneyip daha sağlıklı lokumlar yapabilirsiniz. Ayrıca bu tarifte verilen tüm malzemeler kolay bulunabilir ve cep yakmaz. Kısaca bir taşla iki kuş vurup hem cebinizden tasarruf edebilir hem hünerlerinizi başkalarına da gösterebilirsiniz. İşte, damakları çatlatan o eşsiz tat!

CEVİZLİ, NARLI LOKUM TARİFİ

MALZEMELER

2-3 tane nar (suyu sıkılacak)

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

4,5 çorba kaşığı nişasta

1 kaşık margarin veya tereyağı

İri çekilmiş ceviz içi

ÜZERİ İÇİN

Hindistan cevizi

Pudra şekeri

HAZIRLANIŞI