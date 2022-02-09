Turkish delight yani lokum aşıkları buraya: Yapması kolay, yemesi olay cevizli, narlı lokum tarifi

Rengarenk çeşitleri, fındık, ceviz gibi kuru yemişleri ve yumuşak dokusuyla lokum, en önemli tatlılarımızdan biri. Bu eşsiz lezzeti gerek özel günlerde dağıtmak gerek kahve saatlerinde ikramlık olarak kullanmak için evimizde bulunduruyoruz. Örneğin aniden misafiriniz mi geldi? Hemen dolaptan lokumlar çıkarılıp kahvenin yanında ikram ediliyor. Bazen de bisküvilerin arasına konulup atıştırmalık olarak tüketiliyor. Üstelik bu kadar sık tüketilen bir şeyi sürekli dışarıdan almanıza da gerek yok. Nasıl olacağına gelirsek; aşağıya bıraktığımız tarifi deneyip daha sağlıklı lokumlar yapabilirsiniz. Ayrıca bu tarifte verilen tüm malzemeler kolay bulunabilir ve cep yakmaz. Kısaca bir taşla iki kuş vurup hem cebinizden tasarruf edebilir hem hünerlerinizi başkalarına da gösterebilirsiniz. İşte, damakları çatlatan o eşsiz tat!
MALZEMELER
2-3 tane nar (suyu sıkılacak)
1 çay bardağı toz şeker
1 paket vanilya
4,5 çorba kaşığı nişasta
1 kaşık margarin veya tereyağı
ÜZERİ İÇİN
Hindistan cevizi
HAZIRLANIŞI
Nar tanelerini dikkatli bir şekilde ayırıp blender yardımıyla suyunu çıkarın.
Çekirdeklerini ayırmak için süzgeçten geçirin. 2 su bardağı kadar nar suyu elde edin, eksik gelirse su ekleyin.
Nar suyuna nişasta ve toz şeker ilave edip ocağa alın.
Dibinin tutmaması ve pürüzsüz olması için hiç bırakmadan karıştırıp koyulaşana kadar pişirin.
Kıvamını aldıktan sonra ocaktan alıp margarini ekleyip karıştırın.
Margarin eridikten sonra vanilya ve cevizi ekleyip karıştırmaya devam edin.
Diğer tarafta harcı dökeceğiniz kabı az miktarda ıslatın. Bu sayede lokumu çıkarırken zorlanmazsınız.
Narlı, cevizli harç soğumadan kalıba dökün ve eşit bir şekilde dağıtın.
Biraz bekledikten sonra üzerini streç film ile kaplayın.
Buzdolabına kaldırıp bir gece bekletin.
Ertesi gün lokumu kaptan çıkarıp dilediğiniz büyüklükte kare şeklinde kesin.
Dilimleri ister Hindistan cevizine ister pudra şekerine bulayıp servis tabağına alın.
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