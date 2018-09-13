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Türkiye 56 - 73 Avustralya (Hazırlık maçı)

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 13.09.2018 19:57 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Avustralya’ya 73-56’lık skorla mağlup oldu.

Türkiye 56 - 73 Avustralya (Hazırlık maçı)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Avustralya ile oynadığı özel maçı 73-56 kaybetti.

İki ekibin de karşılıklı basketleriyle başlayan karşılaşmada milliler, Ayşe Cora'nın sayılarıyla 5. dakikayı 7-5 önde geçti. Cambage ve Smith'in basketleriyle aranın açılmasını engellemeye çalışan Avustralya karşısında milli takım, ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğine Bunton'ın basketleriyle başlayan Avustralya, skor üstünlüğünü ele geçirdi. İlk molanın ardından farkı eriten milliler, 18. dakikada skoru eşitledi (34-34) ancak Avustralya devreye 38-37 önde giren takım oldu.

İkinci yarıya Talbot ve Ebzery ikilisinin basketleriyle başlayan Avustralya'ya ay-yıldızlılar, Ayşe Cora'nın üç sayılık basketiyle karşılık verdi. Daha sonra Cambage ve Talbot ile üst üste basketler bulan Avustralya, son periyoda 59-48 üstün girdi.

Maçta farkı yakaladıktan sonra oyunu istediği gibi yönlendiren Avustralya, pota altından skor üretmeye devam etti. Millilerin hücumda yaptığı hataları değerlendirmekte zorluk çekmeyen Avustralya karşılaşmayı 73-56 kazandı.

A Milli Takım, 16 Eylül Pazar günü saat 19.00'da aynı salonda Nijerya ile hazırlık maçı yapacak.

Ay-yıldızlılar, İspanya'nın ev sahipliğinde 22-30 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya, Nijerya ve Arjantin ile B Grubu'nda yer alıyor.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Serkan Emlek, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu
Türkiye: Ayşe Cora 12, Bahar Çağlar 5, Işıl Alben 4, Tuğçe Canıtez 6, Holingsvorth 5, Asena Yalçın 2, Cansu Köksal 9, Elif Emirtekin, Olcay Çakır Turgut 9, Pelin Derya Bilgiç, İlayda Güner 4
Avustralya: Talbot 13, Cambage 23, Allen 9, Ebzery 3, George 2, O'Hea 5, Madgen 3, Smith 10, Bunton 5, Magbegor
1. Periyot: 19-17
Devre: 37-38
3. Periyot: 48-59

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Türk Telekom 73 - 86 Türkiye Türk Telekom 73 - 86 Türkiye
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