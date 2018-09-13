Türkiye 56 - 73 Avustralya (Hazırlık maçı)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Avustralya ile oynadığı özel maçı 73-56 kaybetti.

İki ekibin de karşılıklı basketleriyle başlayan karşılaşmada milliler, Ayşe Cora'nın sayılarıyla 5. dakikayı 7-5 önde geçti. Cambage ve Smith'in basketleriyle aranın açılmasını engellemeye çalışan Avustralya karşısında milli takım, ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğine Bunton'ın basketleriyle başlayan Avustralya, skor üstünlüğünü ele geçirdi. İlk molanın ardından farkı eriten milliler, 18. dakikada skoru eşitledi (34-34) ancak Avustralya devreye 38-37 önde giren takım oldu.

İkinci yarıya Talbot ve Ebzery ikilisinin basketleriyle başlayan Avustralya'ya ay-yıldızlılar, Ayşe Cora'nın üç sayılık basketiyle karşılık verdi. Daha sonra Cambage ve Talbot ile üst üste basketler bulan Avustralya, son periyoda 59-48 üstün girdi.

Maçta farkı yakaladıktan sonra oyunu istediği gibi yönlendiren Avustralya, pota altından skor üretmeye devam etti. Millilerin hücumda yaptığı hataları değerlendirmekte zorluk çekmeyen Avustralya karşılaşmayı 73-56 kazandı.