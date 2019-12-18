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Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan ünlüler! Demet Akalın mı, Şeyma Subaşı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:26 | Son Güncelleme

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2019 yılında en çok haber konusu olan ünlüleri açıkladı. Listenin başında 23 bin 112 haberle Demet Akalın yer aldı.

Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan ünlüler! Demet Akalın mı, Şeyma Subaşı mı?

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası, 7 bin 732 Türk sitesini tarayarak, 2019 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladı. 10 ünlü ismin yer aldığı listeye Demet Akalın, Şeyma Subaşı ve Kıvanç Tatlıtuğ damga vurdu.

ŞEYMA VE DEMET ZİRVEDE

Habermetre'nin açıkladığı raporda; boşanmasıyla ve yaptığı şarkılarla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, 23 bin 112 haberle listenin birinci sırasında yer aldı. Akalın'ı 18 bin 107 haberle Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı takip etti.

KIVANÇ LİSTENİN BAŞINDA YER ALDI

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, Çarpışma dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ise listenin üçüncü sırasında yer aldı. Tatlıtuğ 2019 yılında toplamda 12 bin 644 habere konu oldu.

CAN YAMAN 9 BİN 500 HABERDE YER ALDI

Son verdiği röportajda yaptığı libido çıkışı ve sonrasında kadın hayranlarına verdiği tepkilerle herkesin hedefinde olan Can Yaman ise 9 bin 510 haberle dördüncü oldu. Yaman'ı 4 bin 811 ile Pınar Altuğ takip etti.

FATİH BULUT VE MELTEM MİRALOĞLU DA LİSTEYE GİRDİ

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla kısa sürede ünlenen ancak geçtiğimiz aylarda yeğeninin asker eğlencesinde belinden silah çıkartarak havaya 11 el ateş eden şarkıcı Fatih Bulut ise 2 bin 956 haberle yayınlanan listenin altıncı sırasında yer aldı. Bulut'u Mucize Doktor'un başrol oyuncusu Taner Ölmez, şarkıcı Ebru Polat, kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen Meltem Miraloğlu ve fenomen gelin adayı Hanife Gürdal takip etti.

Dijital Haber Bankası Habermetre'nin, 2019 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladığı liste şu şekilde:

1) Demet Akalın 23.112
2) Şeyma Subaşı 18.107
3) Kıvanç Tatlıtuğ 12.644
4) Can Yaman 9.510
5) Pınar Altuğ 4.811
6) Fatih Bulut 2.956
7) Taner Ölmez 2.787
8) Ebru Polat 2.753
9) Meltem Miraloğlu 1.258
10) 10) Hanife Gürdal 974

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demet akalın Şeyma Subaşı Can Yaman haniife

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
soyunarak gündemde kalan müslüman ülkemin müslüman kadınları.
Vücudun namahrem yerlerini göstermekle olmuyormuş dimi saygısız ahlaksızlar.
siz açın biz bakak, gideceğimiz yer aynı ateş
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