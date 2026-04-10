Türkiye’de adını bilen az! Bu kurabiyeyi tatmak için Çankırı’ya geliyorlar

Çankırı'nın coğrafi işaretli "Ehlibilir kurabiyesi", hafif ve kıtırlığıyla kenti ziyaret eden vatandaşların vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

Türkiye’de adını bilen az! Bu kurabiyeyi tatmak için Çankırı’ya geliyorlar
Gökçen Kökden

Binlerce yıllık bir kültür birikimi bulunan Çankırı, yöresel yemekleriyle de dikkat çekiyor. Çankırı'nın çok sayıdaki coğrafi işaretli yemekleri arasında yer alan "Ehlibilir kurabiyesi", lezzetiyle hayran bırakıyor. Lezzeti yüzyıldan fazla süredir evlerde yapılan "Ehlibilir kurabiyesi", restoranlarda da yapılıyor.

Türkiye’de adını bilen az! Bu kurabiyeyi tatmak için Çankırı’ya geliyorlar 1

2022 yılında coğrafi işaret belgesi alarak lezzetini Türkiye ve tüm dünyada tescilleyen "Ehlibilir kurabiyesi", Çankırı'ya gelen turistlerin en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor. Un ile fırında hazırlanan kurabiye, şehrin vazgeçilmez lezzeti olarak yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı'ya gelen turistlerden de yoğun ilgi görüyor.

Türkiye’de adını bilen az! Bu kurabiyeyi tatmak için Çankırı’ya geliyorlar 2

ÇOCUĞUNDAN YAŞLISINA HERKES SEVEREK TÜKETİYOR

Çocuğundan yaşlısına herkesin rahatlıkla tüketebildiği bir kurabiye olduğunu söyleyen Aşçı Hatice Altın, "Çankırı'da genelde 'ehlibilir' diye tabir edilen kurabiye yapılır. Ehlibilir kurabiyesi, Çankırı'nın coğrafi işaret almış özel lezzetlerinden biridir. Aslında un kurabiyesi olarak bilinir ve temel olarak undan yapıldığı için mideyi rahatsız etmeden rahatlıkla tüketilebilir. Hafif yapısıyla her yaştan insanın severek yediği bir tatlıdır. Bayramlarda ve özel günlerde sıklıkla yapılan bu tescilli kurabiye, şehrimizin önemli geleneksel lezzetleri arasında yer alır. Çankırı'ya gelen yerli ve yabancı turistlerden de yoğun ilgi görmektedir. Bir dönem unutulmaya yüz tutmuş olan bu lezzet, coğrafi işaret almasıyla birlikte yeniden değer kazanmış ve yaşatılmaya devam edilmektedir. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar Ehlibilir kurabiyesini almak ve tatmak için Çankırı'ya gelmektedir. Ağızda kıtır kıtır bir lezzet bırakan bu kurabiye, çocuğundan yaşlısına herkesin rahatlıkla ve severek tüketebildiği bir üründür" dedi.

Türkiye’de adını bilen az! Bu kurabiyeyi tatmak için Çankırı’ya geliyorlar 3

