Türkiye'de az biliniyor! Termiye nedir, faydaları nelerdir?

Antalya yöresinin yerel lezzetlerinden olan termiye, Türkiye'de pek bilinmiyor ne yazık ki. Eski çağlarda acı bakla olarak bilinen ve tüketilen bu besin görüntüsüyle mısırı andırmaktadır. İşte termenin saklı kalmış faydaları...
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Antalya, Konya ve Isparta gibi yerlerde seyyar satıcılar tarafından sokakta satılan termiye halk arasında acı bakla olarak biliniyor. Termiye aynı zamanda Akdeniz ülkelerinin ortak lezzetlerinden biridir.
Avrupa'da çok rağbet gören bu besin ne yazık ki Türkiye'de biraz saklı kalmıştır. Bilmeyenler için faydalarını anlatmak gerekirse:
Yüksek protein kaynağıdır. Öğütülmüş tahıllara göre 4 kat daha fazla protein içerir.
En çok bilinen faydası sindirim sistemini doğru çalıştırmasıdır.
Omega 3, vitamin A, B ve C açısından son derece zengindir.
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