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Türkiye'de az biliniyor! Termiye nedir, faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.07.2018 09:42 | Son Güncelleme

Antalya yöresinin yerel lezzetlerinden olan termiye, Türkiye'de pek bilinmiyor ne yazık ki. Eski çağlarda acı bakla olarak bilinen ve tüketilen bu besin görüntüsüyle mısırı andırmaktadır. İşte termenin saklı kalmış faydaları...

Türkiye'de az biliniyor! Termiye nedir, faydaları nelerdir?

Antalya, Konya ve Isparta gibi yerlerde seyyar satıcılar tarafından sokakta satılan termiye halk arasında acı bakla olarak biliniyor. Termiye aynı zamanda Akdeniz ülkelerinin ortak lezzetlerinden biridir.

termiye

Avrupa'da çok rağbet gören bu besin ne yazık ki Türkiye'de biraz saklı kalmıştır. Bilmeyenler için faydalarını anlatmak gerekirse:

termiye2

Yüksek protein kaynağıdır. Öğütülmüş tahıllara göre 4 kat daha fazla protein içerir.

En çok bilinen faydası sindirim sistemini doğru çalıştırmasıdır.

termiye2

Omega 3, vitamin A, B ve C açısından son derece zengindir.

Vücuda enerji verme özelliği vardır.

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Hipertansiyonu ve kolon kanserini engeller.

Bağışıklık sistemine destek sağlar.

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