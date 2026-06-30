Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türkiye'de bir ilk! Bugüne kadar hiç görülmemişti

Türkiye örümcek faunasına yeni bir tarantula cinsi eklendi. Aydın'da 34 yıl önce toplanarak müze koleksiyonunda saklanan örnek üzerinde yapılan incelemede, Türkiye'de bugüne kadar hiç kaydedilmemiş Ischnocolus cinsine ait tarantula tespit edildi. Bilim insanları, türün antik deniz ticaretiyle Anadolu'ya taşınmış olabileceğini değerlendiriyor.

Türkiye'de bir ilk! Bugüne kadar hiç görülmemişti
Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye örümcek faunasına yeni bir tarantula cinsi eklendi. Avrupa'daki doğa tarihi müzelerinde yürütülen araştırmalar sırasında, 1992 yılında Aydın'ın Bafa Gölü çevresinden toplanan bir örümcek örneğinin, Türkiye'de daha önce hiç kaydedilmemiş Ischnocolus cinsine ait olduğu belirlendi.

Türkiye de bir ilk! Bugüne kadar hiç görülmemişti 1

Keşif, uluslararası hakemli Invertebrate Zoology dergisinin 2026 yılı 23. cildinde yayımlanarak bilim dünyasına duyuruldu.

Araştırma kapsamında Almanya'nın Frankfurt kentindeki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Doğa Müzesi koleksiyonunda muhafaza edilen erkek örümcek örneği incelendi. Bilim insanları, farklı bir örümcek familyası üzerinde çalışırken müze koleksiyonundaki kavanozlardan birinde Türkiye için bilinmeyen bu tarantula cinsine ait örnekle karşılaştı.

Türkiye de bir ilk! Bugüne kadar hiç görülmemişti 2

2500 YIL ÖNCE TİCARETLE GELMİŞ

Etiket bilgilerine göre örnek, 10 Nisan 1992 tarihinde Aydın'ın Bafa Gölü'nün doğu kıyısında, antik Herakleia kenti yakınlarında deniz seviyesinden 33 metre yükseklikte bir taşın altından toplandı. Yapılan ayrıntılı inceleme sonucunda örneğin Ischnocolus valentinus türüne ait olduğu belirlendi. Böylece, Ischnocolus cinsi ilk kez Türkiye faunasına kaydedilmiş oldu.

Araştırma; Kosova, Türkiye ve Birleşik Krallık'tan bilim insanları Donard Geci, Dr. Kadir Boğaç Kunt, Dr. Ersen Aydın Yağmur ve Danniella Sherwood'un uluslararası iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Araştırmacılar, Türkiye'de uzun yıllardır sürdürülen kapsamlı arazi çalışmalarında bu cinse ait başka bir popülasyona rastlanmamasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Bilim insanları, bu durumun türün doğal yayılışından ziyade geçmişte insanlar tarafından bölgeye taşınmış olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.
Yaklaşık 2 bin 500 yıl önce önemli bir liman kenti olan Herakleia'nın bulunduğu bölgede tespit edilen örneğin, antik deniz ticareti sırasında Anadolu'ya ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye de bir ilk! Bugüne kadar hiç görülmemişti 3

BÖCEK VE DİĞER EKLEMBACAKLI POPÜLASYONLARINI KONTROL ALTINDA TUTUYORLAR

Araştırmacılardan merkezi İstanbul'da olan Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği'nin kurucu üyelerinden Dr. Kadir Boğaç Kunt, söz konusu kaydın bilimsel açıdan önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de bugüne kadar Theraphosidae familyası, Chaetopelma cinsine ait dört türle temsil ediliyordu. Bunlardan Chaetopelma altugkadirorum ile Chaetopelma turkesi ülkemize endemik türlerdir. Bu tarantulalar yalnızca coğrafi dağılımlarıyla değil, kayalık alanlarda oluşturdukları yuvalar ve yaşam stratejileriyle de Anadolu'nun biyolojik çeşitliliğinin önemli parçalarıdır" dedi.

Araştırmacılardan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir MYO öğretim görevlisi Dr. Ersen Aydın Yağmur ise tarantulaların ekosistem açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Tarantulalar bulundukları ekosistemlerde yalnızca etkili avcılar değil, aynı zamanda besin zincirinin sağlıklı işlemesini sağlayan önemli canlılardır. Böcek ve diğer eklembacaklı popülasyonlarını kontrol altında tutarlar. Uzun ömürlü olmaları ve belirli yaşam alanlarına bağlı kalmaları nedeniyle çevrenin sağlığını gösteren önemli biyolojik göstergeler arasında yer alırlar. Bu özellikleriyle Anadolu'nun doğal dengesinin korunmasında önemli rol üstlenmektedirler" ifadelerini kullandı.

Türkiye de bir ilk! Bugüne kadar hiç görülmemişti 4

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Toroslarda yoğun mesai: Bir şehir bu işin merkezi oldu!Toroslarda yoğun mesai: Bir şehir bu işin merkezi oldu!
Manisa'da sirke şişesi bomba gibi patladıManisa'da sirke şişesi bomba gibi patladı

Anahtar Kelimeler:
Türkiye örümcek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Sağlığı yine kötüleşti! Ağlayarak paylaştı

Sağlığı yine kötüleşti! Ağlayarak paylaştı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.