Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türkiye'de de yayınlanıyor: Ukrayna popüler çizgi filmi yasaklayacak! Sovyet kepi takmıştı

Ukrayna'da İfade Özgürlüğü Komitesi Başkanı Yurçışın, Türkiye'de de yayınlanan çocuklar arasında popüler çizgi filmin yasaklanabileceğini açıkladı.

Türkiye'de de yayınlanıyor: Ukrayna popüler çizgi filmi yasaklayacak! Sovyet kepi takmıştı

Ukrayna Parlamentosu İfade Özgürlüğü Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçışın çocukların severek izlediği Rus çizgi filmi "Maşa ile Koca Ayı"nın Ukrayna'da yasaklanabileceğini açıkladı.

Türkiye de de yayınlanıyor: Ukrayna popüler çizgi filmi yasaklayacak! Sovyet kepi takmıştı 1

"ÇİZGİ FİLMLERLE ÇOCUKLARIN ZİHİNLERİNE GİRİYORLAR"

"Rusya'nın çocuklar üzerindeki etkisini artırmak için kullandığı yumuşak güç araçlarından biri" olduğunu iddia eden Yurçışın "Çizgi filmler, Rusya'nın çocuklarımızın zihinlerine girdiği devasa bir alan. Ebeveynler genelde YouTube'da ne açtıklarına dikkat etmiyor. Bu alanı Rus içeriklerinden temizlemeli ve kendi yapımlarımızı üretmeyi teşvik etmeliyiz" dedi.

Türkiye de de yayınlanıyor: Ukrayna popüler çizgi filmi yasaklayacak! Sovyet kepi takmıştı 2

Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun konuyla ilgili olarak Ukrayna Güvenlik Servisi, Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanlığına resmi talimat gönderdiği de bildirildi. Maşa karakterinin bazı bölümlerde Sovyet kepi ya da tankçı şapkası taktığı görülmüştü.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
17 Ekim'de yıldızlar ne söylüyor? Tarot falı meraklıları gözünü gökyüzüne çevirdi17 Ekim'de yıldızlar ne söylüyor? Tarot falı meraklıları gözünü gökyüzüne çevirdi
Yer: Diyarbakır! Binlerce kişi akın etti, oteller doldu taştı! Yer: Diyarbakır! Binlerce kişi akın etti, oteller doldu taştı!

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.