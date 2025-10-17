Türkiye'de de yayınlanıyor: Ukrayna popüler çizgi filmi yasaklayacak! Sovyet kepi takmıştı

Ukrayna Parlamentosu İfade Özgürlüğü Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçışın çocukların severek izlediği Rus çizgi filmi "Maşa ile Koca Ayı"nın Ukrayna'da yasaklanabileceğini açıkladı.

"ÇİZGİ FİLMLERLE ÇOCUKLARIN ZİHİNLERİNE GİRİYORLAR"

"Rusya'nın çocuklar üzerindeki etkisini artırmak için kullandığı yumuşak güç araçlarından biri" olduğunu iddia eden Yurçışın "Çizgi filmler, Rusya'nın çocuklarımızın zihinlerine girdiği devasa bir alan. Ebeveynler genelde YouTube'da ne açtıklarına dikkat etmiyor. Bu alanı Rus içeriklerinden temizlemeli ve kendi yapımlarımızı üretmeyi teşvik etmeliyiz" dedi.

Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun konuyla ilgili olarak Ukrayna Güvenlik Servisi, Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanlığına resmi talimat gönderdiği de bildirildi. Maşa karakterinin bazı bölümlerde Sovyet kepi ya da tankçı şapkası taktığı görülmüştü.