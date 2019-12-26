Türkiye’de Ebeveynler Çocuklarının İnternette Geçirdiği Süreye Karışmıyor!

Dijital aktivitelerin alışkanlık haline gelebileceğine ve çocukları gerçek dünyadan ciddi bir şekilde koparabileceğine dair şüphe yok. Modern ebeveynlerin yarısından fazlası internete ayrılan süre konusunda çocuklarına güvenmeyi tercih ediyor. Daha da ilginci bu yönelim annelerde daha sık görülüyor. Anneler internete ara verme konusunda çocuklarına daha çok güveniyor. Türkiye’de annelerin yüzde 69,9’u bu şekilde davranırken babalarda ise bu oran yüzde 59,4.

Ancak konu yalnızca ebeveynlerin kontrolü bırakıp internette geçirilen süre için çocuklarına güvenmesiyle sınırlı değil. Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 52,3’ü çocuklarının internette neler yaptığını kontrol etmeye gerek duymuyor. Çocuklar çevrimiçi uygulamalara ve internette dolaşmaya daha yatkın olsalar da siber riskler yalnızca bir tık uzakta olduğundan bu çok riskli bir strateji haline geliyor.

Yapılan araştırma, çocukların internet aktivitelerine yönelik bu yaklaşımın yanı sıra ebeveynlerin kendi cep telefonu alışkanlıklarını veya internette geçirdikleri süreyi de kısıtlamadıklarını ortaya çıkardı. Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 73,1’i internete bir şekilde bağımlı olduklarını kabul etti. Daha da ötesi, yüzde 82’lik büyük bir bölüm internet bağlantılı mobil cihazlarını çocuklarının yanında veya evde kullandığını, yüzde 57 oranında bir kısım ise internet veya mobil cihazların çocuklarıyla konuşmalarının arasına girdiğini söyledi.

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