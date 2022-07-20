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Türkiye'de en çok hangi takımın taraftarı var? İşte anket sonuçları...

20.07.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com tarafından yapılan ankete göre futbolseverlerin en fazla takip ettiği sosyal medya platformu %40.8 ile Twitter oldu. Öte yandan Türkiye'nin 81 ilini kapsayan taraftarlık anketinde "Taraftar olduğunuz takım hangisi?" sorusuna verilen yanıtlar arasında Galatasaray ilk sırada yer aldı. Sarı-kırmızılıları 17 ildeki birincilikle Fenerbahçe takip etti.

Türkiye'de en çok hangi takımın taraftarı var? İşte anket sonuçları...

Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıkları, taraftarlık tercihleri ve dijital eğilimlerini öğrenmek üzere geçtiğimiz futbol sezonunda Socios.com'un yaptığı geniş kapsamlı araştırma sonuçlandı. 50 bine yakın futbolseverin soruları yanıtladığı anket, bugüne kadar yapılan futbol araştırmaları arasında en geniş katılımlı bilimsel araştırma yöntemi oldu.

EN ÇOK DESTEKLENEN TAKIM GALATASARAY

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Türkiye'nin 81 ilini kapsayan taraftarlık anketinde "Taraftar olduğunuz takım hangisi?" sorusuna verilen yanıtlar arasında Galatasaray ilk sırada yer aldı. 81 ilin 60'ında Galatasaray en çok desteklenen takım olurken, sarı-kırmızılıları 17 ildeki birincilikle Fenerbahçe takip etti.

KENDİ ŞEHRİNDE TRABZONSPOR

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Ankette yüzde 87,7 rekor oran ile Trabzon'da birinci olan Trabzonspor, Türkiye'de en yüksek oranda kendi şehrinde desteklenen takım oldu. Eskişehirsporlular Eskişehir'de birinci sırada yer aldı. Yüzde 34,20 oran ile Sivasspor taraftarları Sivas'ta birinciliği kimseye kaptırmadı. "Dört Büyükler"den Beşiktaş'ın birinci olduğu tek il ise Iğdır oldu. Iğdır'da Beşiktaş az bir farkla Galatasaray'ın önünde yer alarak, yüzde 36,54 oranla şehrin birinci takımı seçildi.

İSTANBUL'DA GALATASARAY, İZMİR'DE FENERBAHÇE

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Sportif olarak öne çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, taraftarlık oranında da kendini gösterdi. Türkiye'nin nüfus olarak en kalabalık şehri olan İstanbul'da yüzde 38,9 oranında taraftarı olan Galatasaray, rakiplerini geride bıraktı. İzmir'de ise yüzde 34,3 oranla Fenerbahçe ilk sırayı aldı. Ankete katılan taraftarlar arasında "Takım tutma tercihinizi hangi faktörler etkiledi?" sorusuna taraftarların yarısı "Hiç kimse." yanıtı verdi. Taraftarların yüzde 29,4'ü takım tutma tercihlerinde aile içindeki bireylerin etkili olduğunu işaretlerken, arkadaş çevresi diyenler yüzde 8,8 ile üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA ÜNİVERSİTE MEZUNU TRABZONSPOR'DA

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Ankete katılan 50 bine yakın taraftarın yüzde 39'u üniversite mezunu olurken, lise mezunlarının oranı yüzde 32 ile ikinci sırada bulundu.

"Dört Büyükler" arasındaki eğitim durumu sıralamasında ise yüzdesel oranlar birbirine yakın olmakla birlikte Trabzonsporlu taraftarlar yüzde 43,3'lük üniversite mezunu oranıyla sıralamada birinciliğe yerleşti.

EN FANATİK TRABZONSPOR

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Ankete katılan taraftarlar arasında "Taraftarlık seviyenize 1-5 arası puan verseniz hangisi olurdunuz?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 65,6’sı 5'i işaretledi.

"Dört büyükler" arasında 5 puanı en fazla işaretleyenler yüzde 70,9 oranla Trabzonsporlu taraftarlar oldu. Bordo-mavilileri yüzde 65,9 ile Galatasaraylı taraftarlar takip ederken, Fenerbahçeli taraftarlar yüzde 65,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Taraftarlık seviyelerine 1-5 arasındaki puanlamada 5 veren Beşiktaşlıların oranı ise yüzde 63,7 olarak araştırma raporu sonuçlarına yansıdı.

EN FAZLA TWITTER TAKİP EDİLİYOR

Futbolseverlerin en fazla takip ettiği sosyal medya platformu Twitter oldu.

Katılımcıların yüzde 40,8'inin takip ettiği Twitter'ı yüzde 24 ile Facebook, yüzde 21 ile Instagram izledi. YouTube tercihini ilk sıraya yazanların oranı ise yüzde 8’de kaldı.

"Maç izlerken ne yaparsın?" sorusuna "Sosyal medyaya bakarım." diyen taraftarların oranı ise yüzde 34,4 olarak rapora yansıdı.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN YABANCI TAKIM REAL MADRID

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"Sempati duyduğunuz ya da takip ettiğiniz yabancı bir takım var mı?" sorusuna taraftarların verdikleri yanıtlar arasında Real Madrid yüzde 17,9 oranla ilk sırada yer aldı.

İspanyol temsilcisini yüzde 16,9 ile Barcelona takip ederken, Türk taraftarların en çok takip ettiği yabancı futbol takımı sıralamasında 3 numaraya yüzde 11,6 yüzdelik oranla Manchester United yerleşti.

United'ı, Bayern Münih, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Chelsea kulüpleri takip etti. İtalyan temsilcileri arasında ise ilk sırada ise Juventus yer aldı.

Verilen yanıtların yüzdesel oranlarına bakıldığında, Türk taraftarların Türkiye dışında en çok La Liga ve Premier Lig'i takip ettiği gözlemlendi.

KOMBİNE VE BİLETLER PAHALI

Ankette yer alan "Takımınızın bilet ve kombine fiyatlandırmasını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna taraftarların yüzde 48’i pahalı ve çok pahalı seçenekleri ile geri dönüş yaptı.

Bilet ve kombine fiyatlarını normal bulanların oranı yüzde 49,1 olurken, katılımcılar arasında bilet ve kombine fiyatlarını ucuz bulanların oranı ise sadece yüzde 2,8'de kaldı.

"Dört Büyükler"in taraftarları arasında bilet ve kombine fiyatlandırılması sorusuna yüzde 23,6 oranla "Çok pahalı" veya "Pahalı" seçeneklerini işaretlendi. Bilet ve kombine fiyatında "Çok pahalı" ve "Pahalı" seçeneğini en fazla Beşiktaşlılar işaretledi. Fiyatlandırmaları en fazla oranda makul bulanlar ise Trabzonspor taraftarları oldu.

Anadolu takımlarının taraftarlarının yüzde 80'i ise bilet ve kombine fiyatlarını normal veya ucuz bulduklarını belirtti.

Anket kapsamında taraftarların destekledikleri kulüplerle olan karşılıklı etkileşimi ve söz sahibi olma istekleri olduğu görüldü.

Taraftarların yüzde 83,9'u destekledikleri kulüplerin bazı kararlarında söz sahibi olmak istediklerini belirtti.

"Kulübünüzle yeterince iletişim kurabiliyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 52,7 oranında olumlu yanıt verilirken, "Takımımla iletişim kuramıyorum." diyenlerin oranı da yüzde 22,5 oldu.

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