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Türkiye'de en çok sevilen aşk şarkısı nedir? En çok dinlenen aşk şarkıları hangileridir?

14.02.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konu aşk olunca tabii ki o aşkında bir şarkısı olacaktır. Türkiye'de ve dünyada dinlenen pek çok aşk şarkısı bulunuyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik araştırma yapan araştırma şirketi Areda Survey, gelmiş geçmiş en sevilen ve en çok dinlenen Türkçe aşk şarkılarına yönelik bir liste hazırladı. Yapılan listede Türkiye'de en çok sevilen aşk şarkıları yer alıyor. Türkiye'de en çok sevilen aşk şarkılarına gelin göz atalım.

Türkiye'de en çok sevilen aşk şarkısı nedir? En çok dinlenen aşk şarkıları hangileridir?

Türkiye'de en çok sevilen belli başlı aşk şarkıları var. Araştırma şirketi Areda Survey, gelmiş geçmiş en sevilen Türkçe aşk şarkılarına yönelik bir araştırma yaptı. Sevgililer Günü özel yapılan bu araştırmada Türkiye'nin en çok sevdiği aşk şarkısını ortaya koydu. İşte Türkiye'nin en çok sevdiği aşk şarkısı...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN AŞK ŞARKILARI NELERDİR?

Areda Survey'in yaptığı Türkiye'nin en çok sevdiği aşk şarkısı araştırmasının sonucuna göre; Kayahan’ın 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' adlı şarkısı yüzde 17.9 oranla birinci sırada yerini aldı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre araştırmada ikinci sıraya Zeki Müren’in Gitme Sana Muhtacım şarkısı yüzde 9.4'le, üçüncü sıraya da Berkant’ın Samanyolu adlı şarkısı yüzde 7.7 ile yerleşti. Yüzde 7.7 ile Fikret Kızılok’tan Bu Kalp Seni Unutur Mu, yüzde 5.1 ile Tarkan’dan Beni Çok Sev, yüzde 4.7 ile Sema’dan Fikrimin İnce Gülü, yüzde 4.3 ile Nilüfer’den Ta Uzak Yollardan, yüzde 4.3’le Sezen Aksu’dan Haydi Gel Benimle Ol, yüzde 3.8’le Neşe Karaböcek’ten Damarımda Kanımsın, yüzde 3.8’le İrem Derici’den Kalbimin Tek Sahibine ve son olarak yüzde 3.4’le Kayahan’dan Seninle Her Şeye Varım Ben şarkıları Türkiye’nin en sevilen aşk şarkıları olarak belirlendi.

DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN AŞK ŞARKILARI

1- “All of Me” – John Legend
2- “Thinking out Loud” – Ed Sheeran
3- “Just the Way You Are” – Bruno Mars
4- “I Will Always Love You” – Whitney Houston
5- “Can’t Help Falling in Love” – Elvis Presley
6- “My Girl” – The Temptations
7- “Make You Feel My Love” – Adele
8- “Perfect” – Ed Sheeran
9- “I Don’t Want to Miss a Thing – from “Armageddon” – Aerosmith
10- “I’m Yours” – Jason Mraz

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN AŞK ŞARKILARI

  1. “Küçük Sevgilim” – Mor ve Ötesi
  2. “Hayalet Sevgilim” – İrem
  3. “Sevgilim İyi ki Doğdun” – Pera
  4. “Sevgilim” – Güliz Ayla
  5. “Nazende Sevgilim” – Figen Genç
  6. “Günaydın Sevgilim” – Cem Belevi
  7. “Sevgilim” – Mustafa Ceceli
  8. “Günaydın Sevgilim” – Sıla
  9. “Zorun Ne Sevgilim” – İrem Derici
  10. “Sevgili Kaybım” – Sıla
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Sevgililer Günü
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