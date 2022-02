Türkiye'de en çok sevilen aşk şarkısı nedir? En çok dinlenen aşk şarkıları hangileridir?

Türkiye'de en çok sevilen belli başlı aşk şarkıları var. Araştırma şirketi Areda Survey, gelmiş geçmiş en sevilen Türkçe aşk şarkılarına yönelik bir araştırma yaptı. Sevgililer Günü özel yapılan bu araştırmada Türkiye'nin en çok sevdiği aşk şarkısını ortaya koydu. İşte Türkiye'nin en çok sevdiği aşk şarkısı...

Areda Survey'in yaptığı Türkiye'nin en çok sevdiği aşk şarkısı araştırmasının sonucuna göre; Kayahan’ın 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' adlı şarkısı yüzde 17.9 oranla birinci sırada yerini aldı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre araştırmada ikinci sıraya Zeki Müren’in Gitme Sana Muhtacım şarkısı yüzde 9.4'le, üçüncü sıraya da Berkant’ın Samanyolu adlı şarkısı yüzde 7.7 ile yerleşti. Yüzde 7.7 ile Fikret Kızılok’tan Bu Kalp Seni Unutur Mu, yüzde 5.1 ile Tarkan’dan Beni Çok Sev, yüzde 4.7 ile Sema’dan Fikrimin İnce Gülü, yüzde 4.3 ile Nilüfer’den Ta Uzak Yollardan, yüzde 4.3’le Sezen Aksu’dan Haydi Gel Benimle Ol, yüzde 3.8’le Neşe Karaböcek’ten Damarımda Kanımsın, yüzde 3.8’le İrem Derici’den Kalbimin Tek Sahibine ve son olarak yüzde 3.4’le Kayahan’dan Seninle Her Şeye Varım Ben şarkıları Türkiye’nin en sevilen aşk şarkıları olarak belirlendi.

DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN AŞK ŞARKILARI

1- “All of Me” – John Legend

2- “Thinking out Loud” – Ed Sheeran

3- “Just the Way You Are” – Bruno Mars

4- “I Will Always Love You” – Whitney Houston

5- “Can’t Help Falling in Love” – Elvis Presley

6- “My Girl” – The Temptations

7- “Make You Feel My Love” – Adele

8- “Perfect” – Ed Sheeran

9- “I Don’t Want to Miss a Thing – from “Armageddon” – Aerosmith

10- “I’m Yours” – Jason Mraz

