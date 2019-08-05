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Türkiye'de Google'a giren bakın en çok neleri arıyor?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 05.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

NASA tarafından yapılan yeni burç tarihleriyle ilgili açıklama Google Arama Trendleri’ne de damgasını vurdu. Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aramaları arasında Konut Kredisi Hesaplama, Sigara Fiyatları, Burçların Yeni Tarihleri, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Salda Gölü ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye'de Google'a giren bakın en çok neleri arıyor?

'Vatanım Sensin' dizisinde tanışıp 2.5 yıldır aşk yaşayan Kubilay Aka (24) ve Miray Daner (20) ilişkilerini bitirdi. Çok konuşulan bu ayrılık Google'da da büyük ses getirdi.

İşte Türkiye'de Google'ın en çok arananları...

Konut kredisi hesaplama
Sigara fiyatları
Burçların yeni tarihleri
MTV
Hilal Altınbilek, Kubilay Aka, Miray Daner
Cengiz Sezici
İstanbul İzmir Otoyolu, otoban ücretleri
Pangolin pulu
Salda Gölü
YAŞ kararları 2019
Otobüs yangını
Cüneyt Cebenoyan
RTÜK
FED faiz kararı
Ebru Polat, Hadise Reynmen dans
Hazal Kaya, Ali Atay
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Okullar ne zaman açılacak?
Ceza
Erzurum deprem
Mustafa İslamoğlu
ÖSYM YKS tercih sonuçları
LGS nakil sonuçları
Engin Nurşani
Tuvana Türkay
Cesur Turgay
Enver Paşa
Osaka
Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor?
Doğalgaz zam

Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
google arama trendleri kubilay aka Miray Daner Hilal Altınbilek

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