Heykeller çoğu zaman bulunduğu yere estetik görünüm kazandırmayı amaçlayan sanat yapılarıdır. Ancak bazı heykeller sadece estetik değil, kültürel ve ekonomik mesajlar da taşır. Ülkemizin de birçok farklı bölgesinde estetik bulunmayan, kimi zaman alay konusu olan eserler mevcuttur. Bu heykellerin çoğu sosyal medyada mizah konusu olurken, bazılarının ise neden yapıldığı anlaşılamaz.

Türkiye’de görebileceğiniz 7 ilginç ve sıra dışı heykel

Selfie çekilen şehzade heykeli

Amasya'da meşhur Yeşilırmak kenarında bulunan bir elinde kılıç ve diğer elinde cep telefonuyla selfie çeken şehzade heykeli oldukça dikkat çekici bir yapıdır. Bu heykel hem mizahi hem de kültürel bir sembol olarak değerlendirilmektedir.

Amasya Belediyesi tarafından 2015 senesinde yerleştirilen bu heykel, "Şehzadeler Şehri" olarak tanımlanan Amasya'nın tarihi önemini modern bir şekilde yorumlamayı amaçlamaktadır. Belediye yetkilileri ise heykelin herhangi bir şehzadeyi temsil etmediğini, tamamen görsel ve sanatsal bir nedenle yerleştirildiği belirtmektedir.

Konya-Afyonkarahisar yolundaki 'Ya tutarsa' heykeli

Konya-Afyonkarahisar karayolundaki bir dinlenme tesisinde bulunan ve halk arasında "Ya tutarsa" olarak anılan bu heykel, Nasreddin Hoca'nın ünlü "göle maya çalma" fıkrasını sembolize etmektedir. Heykelde Nasreddin Hoca elinde bir kaseyle göle maya çalarken tasvir edilir. Fakat heykel estetik açıdan yetersiz bulunması sebebiyle bilhassa sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalmıştır.

Kızılcahamam'daki bazlama heykeli

Bu tür ilginç ve yerel unsurları içeren heykeller, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki kültürel miras ögelerini tanıtmak amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Halk mizahını da yansıtan örneklerden biridir. Fakat bu heykeller önemli kültür unsurlarını sergilerken sanatsal açıdan tartışma konusu olmaktadır.

Kaman'daki ceviz heykeli

Bu heykel, söz konusu ilçedeki ceviz önemini vurgulamak ve tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Heykel, Kaman Belediyesi tarafından yerleştirilmiş olup, ilçenin tanıtımında önemli bir rol oynar.

Trabzon’daki saati gösteren kemençe heykeli

Kemençenin Karadeniz bölgesindeki önemli bir kültürel simge olması sebebiyle böyle bir heykelin yerleştirilmesi, bölgenin kültürel mirasını tanıma açısından anlamlı olabilir. Ancak yine de sanat çevreleri tarafından ilginç bulunan heykellerden biridir.

İnegöl’deki köfte heykeli

İnegöl'de köftenin önemini vurgulayan bir heykel tasarlanması, ilçenin kültürel öğesini ve ekonomik değerini tanıtmak için anlamlı bir adımdır. İnegöl, Bursa'nın önemli ilçelerinden biri olarak bilhassa İnegöl köftesiyle tanınmış bir bölgedir. Fakat sanatsal değeri düşünüldüğünde tartışmalı heykellerden biridir.

Sosyal meydada kullanıcılar heykelin yerinden sökülüp kaldırıldığına dair yorumlar paylaşmıştır.

Bigadiç inek heykeli

Bigadiç, Balıkesir'in önemli ilçelerinden biri olarak süt üretimiyle bilinir. İlçede süt üretimini simgelemek amacıyla yerleştirilen inek heykeli, beklentinin aksine eleştirilerin hedefi olmuştur. Belediye Başkanının talimatıyla ilçenin girişindeki kavşağa yerleştirilen inek heykeli, sosyal medyada ve yerel halk arasında alay konusu olmuştur. Eleştirilerin artmasıyla birlikte 1 haftanın sonunda kaldırılmıştır. Heykel kaldırıldıktan sonra ise "İnek kaçtı" veya "İneği kesmeye götürdüler" gibi esprili yorumlara neden olmuştur.