Türkiye'de günün 7 saati internette geçiyor! Google'da en çok aranan kelime açıklandı

TÜİK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile "We Are Social 2025" raporlarından derlediği bilgilere göre, dijitalleşmenin artması ve internetin yaygınlaşmasıyla ülkede dijital hizmetlerin kullanımı yükseldi.

Türkiye nüfusu 86 milyona yaklaşırken, mobil abone sayısı geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 99,1 milyona çıktı.

Ülkede, Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 62,30 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu sayı, nüfusun yüzde 70,9'una denk geliyor. Sosyal medya kullanıcılarının ülkedeki toplam internet kullanıcılarına oranı da yüzde 80,4 oldu. Bu oran, ülkedeki internet kullanıcılarının büyük bölümünün bir sosyal medya platformunu kullandığını gösterdi.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA INSTAGRAM BİRİNCİ OLDU

Türkiye'deki kullanıcılar, 4 saat 4 dakikası cep telefonlarından olmak üzere internette günlük ortalama 7 saat 13 dakika geçiriyor. Ülkedeki kullanıcıların sosyal medyada geçirdiği süre ise haftalık ortalama 25 saat 4 dakika olarak belirlendi.

Türkiye'de internet kullanma nedenleri arasında ilk sırada yüzde 71,6 ile "bilgi edinmek" yer aldı.

Verilere göre, ülkedeki internet trafiğinin yüzde 76,58'i mobil cihazlar üzerinden gerçekleşiyor.

Türkiye'den en çok ziyaret edilen internet sitesi Google, burada en çok aratılan kelime ise "hava durumu" oldu.

Ülkedeki sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 89,5'inin Instagram, yüzde 88,9'unun WhatsApp, yüzde 78'inin YouTube, yüzde 68,6'sının Facebook ve yüzde 58,7'sinin ise X'i (Twitter) tercih ettiği görüldü. Türkiye'de en fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması da 62,3 milyonla Instagram olurken, bunu 57,9 milyonla YouTube takip etti.

GOOGLE CHROME BİRİNCİ SIRADA

Türkiye'de mobil işletim sistemleri hizmetlerinde Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık yüzde 77,5 pazar payı ile Android birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 22,15 payla iOS izledi.

Masaüstü işletim sistemleri pazarında da Windows yüzde 81,4 pazar payıyla ilk sırada dikkati çekti. Türkiye'de web tarayıcı hizmetlerinde de Google Chrome yüzde 75,81 pazar payıyla birinci sırada, Safari de yüzde 12,44 payla ikinci sırada yer aldı.

Çevrim içi arama motoru yönlendirme pazarında Yandex, yüzde 50,5 pazar payıyla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 44 pazar payıyla Google takip etti.

DİJİTİAL PLATFORMLARIN KULLANIMI HIZLA ARTIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, modern yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelen dijital platformların, gözetim ve veri güvenliği gibi önemli konuları beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

Dijital platformlardaki gözetim ve veri güvenliğini uluslararası düzenlemeler ile Türkiye özelinde ele alan "We Are Social 2025 Raporu"nun, dijital platformların hızla büyüyen veri üretimi, kullanıcı güvenliği ve gizliliği açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Gözetim, veri toplama ve analiz süreçlerini içerirken, bu süreçler genellikle kullanıcıların rızası dışında gerçekleşmektedir. Gözetim türleri, yığınsal veri izleme, biyometrik gözetim ve nesnelerin interneti (IoT) üzerinden veri toplama gibi farklı alanlara ayrılmaktadır. Bu faaliyetler hem bireylerin mahremiyetini hem de ulusal güvenliği etkileyebilmektedir. Kişisel verilerin korunması, dijital çağın en büyük zorluklarından biridir. Verilerin kötüye kullanımı, kimlik hırsızlığı ve finansal kayıplara neden olabilmektedir. Dünya çapında dijital platformların veri ihlallerine karşı savunmasız olduğu görülmüş, bu durum büyük ekonomik kayıplara yol açmıştır. Siber saldırılar, özellikle kötü amaçlı yazılım ve oltalama yöntemleriyle kullanıcıların verilerini hedef alırken, bu saldırılara karşı güçlü şifreler, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi yöntemlerle önlemler alınması önerilmektedir."

Uraloğlu, dijital platformlarda veri güvenliği ve gözetimine ilişkin düzenlemelerin, hem kullanıcıların haklarını korumayı hem de platformlar arasındaki adil rekabeti sağlamayı amaçladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de dijital platformların kullanım oranı hızla artarken, bu alandaki düzenleyici çerçeve de gelişiyor. Küresel standartlar göz önünde bulundurularak dijital platformlara yönelik düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ve kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimsenmesi büyük önem taşıyor. Dijital platformların etkin yönetimi, veri güvenliği ve gözetim mekanizmalarının iyileştirilmesiyle mümkündür. Bununla birlikte, siber tehditlere karşı toplumsal farkındalığı artıracak kampanyalar ve eğitimler, öne çıkan bir diğer önemli husustur."

Kaynak: AA