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Türkiye'de haftanın filmi bakın hangi yapım oldu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 29.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. 24-26 Mayıs süresince ABD'de birinci sıraya Aladdin otururken Türkiye'de birincilik bakın hangi filme ait?

Türkiye'de haftanın filmi bakın hangi yapım oldu!

ABD'de yılın iddialı yapımlarından John Wick'i tahtından eden Aladdin, aynı başarıyı Türkiye'de gösteremedi. İşte 24 - 26 Mayıs 2019 Box Office Türkiye rakamlarına göre en çok izlenen filmler...

  1. Kuklalı Köşk 2.380

  2. Kulyas: Lanetin Bedeli 2.705

  3. Uglydolls 3.849

  4. Karanlık Lanet 4.921

  5. Avengers: Endgame 17.477

  6. Pokemon Dedektif Pikachu 17.824

  7. Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak 18.000

  8. Aykut Enişte 67.307

  9. Aladdin 69.703

  10. John Wick 3: Parabellum 118.784

JOHN WICK 3: PARABELLUM KONUSU

John Wick: Chapter 3 - Parabellum, gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in, kellesi karşılığında ödül almak için peşine düşen suikastçılara karşı verdiği mücadeleyi konu ediyor. John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental Hotel'de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir...

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Anahtar Kelimeler:
sinema film John Wick 3: Parabellum

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