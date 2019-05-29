Türkiye'de haftanın filmi bakın hangi yapım oldu!

ABD'de yılın iddialı yapımlarından John Wick'i tahtından eden Aladdin, aynı başarıyı Türkiye'de gösteremedi. İşte 24 - 26 Mayıs 2019 Box Office Türkiye rakamlarına göre en çok izlenen filmler...

Kuklalı Köşk 2.380 Kulyas: Lanetin Bedeli 2.705 Uglydolls 3.849 Karanlık Lanet 4.921 Avengers: Endgame 17.477 Pokemon Dedektif Pikachu 17.824 Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak 18.000 Aykut Enişte 67.307 Aladdin 69.703 John Wick 3: Parabellum 118.784

JOHN WICK 3: PARABELLUM KONUSU

John Wick: Chapter 3 - Parabellum, gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in, kellesi karşılığında ödül almak için peşine düşen suikastçılara karşı verdiği mücadeleyi konu ediyor. John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental Hotel'de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir...



