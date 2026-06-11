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Türkiye'de hiç AVM bulunmayan 13 il belli oldu!

Türkiye genelinde alışveriş merkezi sayısı 465'e ulaşırken, 13 ilde halen resmi statüde bir AVM bulunmadığı ortaya çıktı. İşte Türkiye'de AVM bulunmayan 13 il ve dikkat çeken raporun ayrıntıları...

Türkiye'de hiç AVM bulunmayan 13 il belli oldu!
Sedef Karatay Bingül

Türkiye'de alışveriş merkezlerinin sayısı her geçen yıl artarken, bazı şehirlerde halen resmi statüde bir AVM bulunmuyor.

Türkiye Gazetesi'nin ve 2026 Gayrimenkul Piyasası Raporu'na göre, 2025 yılı sonunda Türkiye genelindeki AVM sayısı 465'e ulaştı. Listenin zirvesinde ise 134 AVM ile İstanbul yer aldı.

AVM SAYISINDA İSTANBUL AÇIK ARA ÖNDE

İstanbul, Türkiye'deki AVM'lerin yaklaşık yüzde 29'una ev sahipliği yaparken, kişi başına düşen kiralanabilir AVM alanında da dikkat çekici rakamlara ulaştı.

İstanbul'u AVM yoğunluğunda Ankara, Kayseri, Bolu ve Karabük takip etti.

Ancak raporun en dikkat çeken bölümü, hiç AVM bulunmayan iller oldu.

TÜRKİYE'DE HİÇ AVM OLMAYAN 13 İL

Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre bir yapının AVM olarak kabul edilmesi için en az 10 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olması gerekiyor.

Bu şart esas alındığında Türkiye'de resmi kayıtlara göre AVM bulunmayan 13 il şöyle sıralandı:
Amasya
Ardahan
Bartın
Burdur
Gümüşhane
Hakkari
Iğdır
Kars
Kırşehir
Kilis
Muş
Sinop
Tunceli

Türkiye de hiç AVM bulunmayan 13 il belli oldu! 1

BAZILARINDA ALIŞVERİŞ MERKEZİ VAR AMA AVM SAYILMIYOR

Uzmanlar, listede yer alan bazı şehirlerde alışveriş ve sosyal yaşam alanı olarak kullanılan ticari yapıların bulunduğunu ancak bunların 10 bin metrekarelik kiralanabilir alan şartını karşılamadığı için resmi olarak AVM statüsüne girmediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye AVM Alışveriş merkezi
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