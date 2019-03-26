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Türkiye'de ilk gerçekleşecek! Nefesler tutuldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 26.03.2019 13:48 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en zor kitesurf yarışı, Red Bull Salt Rush, Tuz Gölü'nü renklendirmeye hazırlanıyor. Türkiye'de ilk kez hem suda hem de tuzda gerçekleştirilecek kitesurf etkinliği, kitesurf sporcularını Ege ve Akdeniz kıyılarından daha önce kitesurf yapılmamış İç Anadolu'daki Tuz Gölü'ne taşıyacak.

Türkiye'de ilk gerçekleşecek! Nefesler tutuldu

Tuz Gölü'nün ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez kitesurf sporcuları hem tuzda hem de suda mücadele edecek. 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin en zorlu kitesurf etkinliğinde, dünyanın en ünlü sporcuları Tuz Gölü semalarını rengarenk kite'ları ile boyayacak. Tuz Gölü'nün etkileyici atmosferi ve benzersiz doğa şartlarında yapılacak bu yarışta yer almak isteyen sporcular; RedBull.com/SaltRush adresinden kayıtlarını yapabilecek.

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Yarışmacıların 20 kilometrelik parkurda dayanıklılıklarının, tuz üstünde kayarken de yeteneklerinin sınanacağı Türkiye'nin en zorlu kiteboard yarışında dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Bruna Kajiya'yı da ağırlayacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull Salt Rush Tuz Gölü kitesurf yarışma Tuz Gölü

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