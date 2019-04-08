Türkiye'de ilk kez görüldü ama 25 yaşındaki Büşra vazgeçmedi

Her iki ayağında çıkan ve bir türlü iyileşemeyen yaralardan dolayı 8 yıldır yürümekte güçlük çektiği için tekerlik sandalyede yaşamını idame ettirmeye çalışan 25 yaşındaki Büşra Melike Kısaç, Diyabetik Ayak ve Kronik Yara Kliniği’nde yaklaşık 1.5 aydır gördüğü tedavinin ardından kendi derisinden yapılan cilt nakliyle şimdi yeniden adım atarak, yürümenin mutluluğunu yaşıyor.

Edinilen bilgilere göre, Büşra Melike Kısaç adlı genç kız doğuştan prolidaz enzim eksikliği rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Çocukluk döneminde rahatsızlığın etkisiyle ağzında yaralar oluşan genç kızın, bir süre sonra ağzındaki yaralar kayboldu. Ancak 8 yıl önce genç kızın ayağında prolidaz enzim eksikliğinden kaynaklanan bir türlü iyileşmeyen yaralar baş gösterdi.

Ailesi tarafından Türkiye’de birçok sağlık merkezine götürülen Kısaç’a doğuştan enzim eksikliği bulunmasına rağmen farklı hastalıkların ön tanısı konulurken, bir türlü de sağlığına kavuşamadı.

DÜNYADA 70 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

2012 yılında Kısaç’tan alınan kan örnekleri İtalya gönderildi. İtalya’da bir üniversitede bulunan merkezde yapılan tetkiklerde genç kızda bugüne kadar dünyada 70 kişi de görülen enzim eksikliği olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kızlarının tedavisini yaptırmak için araştırmalarını sürdüren aile, Türkiye’de sadece üç merkezden birisi olan Çorum’daki Diyabetik Ayak ve Kronik Yara Kliniği’ne başvurdu.