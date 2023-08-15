Türkiye'de konser verecek olan Robbie Williams'ın kulis istekleri şaşırttı!

Türkiye’ye konser vermeye Türk asıllı eşi Ayda Field, çocukları ve 100 kişilik özel ekibiyle gelecek olan Robbie Williams'ın sahne öncesi ve sonrası kulis isteklerini duyanlar şaşırdı.

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Bodrum konseri öncesi kulis isteklerini sıralayan İngiliz şarkıcı Robbie Williams, konserden önce hafif bir akşam yemeği tercih etti. Menüde ızgara tavuk, makarna, tatlı patates, ızgara sebze ve ton balıklı yeşil salata olmasını istedi. Yemeklerin pişirilmesi sırasında alkol kullanılmamasını rica etti. Williams, konser sonrası için de suşi istedi.

Ünlü şarkıcı ayrıca Türiye'nin meşhur lezzeti olan kebap yemeğini istedi. İngiliz çayı ve çeşitli bitki çayları, karpuz, şeftali, muz, mandalina, çekirdeksiz üzüm gibi meyveler, çiğ kuruyemiş, protein bar, şekersiz naneli sakız, sızma zeytinyağı, balzamik sirke, Hindistan cevizi suyu, badem sütü gibi yiyecek ve içecek taleplerinde bulundu.



