MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türkiye'de konser verecek olan Robbie Williams'ın kulis istekleri şaşırttı!

Türkiye'de konser verecek olan Robbie Williams'ın kulis istekleri şaşırttı!

15.08.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams Türkiye'ye konser vermeye gelecek. Bodrum'da sahne almaya hazırlanan Robbie Williams'ın kulis istekleri duyanları şaşırttı. Williams, 17 Ağustos'taki Bodrum sahnesi için 100 kişilik bir ekiple Türkiye'de olacak.

Türkiye’ye konser vermeye Türk asıllı eşi Ayda Field, çocukları ve 100 kişilik özel ekibiyle gelecek olan Robbie Williams'ın sahne öncesi ve sonrası kulis isteklerini duyanlar şaşırdı.

LİSTEDE YOK YOK

Bodrum konseri öncesi kulis isteklerini sıralayan İngiliz şarkıcı Robbie Williams, konserden önce hafif bir akşam yemeği tercih etti. Menüde ızgara tavuk, makarna, tatlı patates, ızgara sebze ve ton balıklı yeşil salata olmasını istedi. Yemeklerin pişirilmesi sırasında alkol kullanılmamasını rica etti. Williams, konser sonrası için de suşi istedi.

ra

Ünlü şarkıcı ayrıca Türiye'nin meşhur lezzeti olan kebap yemeğini istedi. İngiliz çayı ve çeşitli bitki çayları, karpuz, şeftali, muz, mandalina, çekirdeksiz üzüm gibi meyveler, çiğ kuruyemiş, protein bar, şekersiz naneli sakız, sızma zeytinyağı, balzamik sirke, Hindistan cevizi suyu, badem sütü gibi yiyecek ve içecek taleplerinde bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cennet Mahallesi'nin minibüsçü Rüstem'ine yıllar acımadı!Cennet Mahallesi'nin minibüsçü Rüstem'ine yıllar acımadı!
Evlilik teklifi almıştı! Tektaşını böyle gösterdiEvlilik teklifi almıştı! Tektaşını böyle gösterdi
Türkiye'yi terk etmişti, İzmir'e tatile geldi! İddialı pozlarTürkiye'yi terk etmişti, İzmir'e tatile geldi! İddialı pozlar
Anahtar Kelimeler:
Robbie Williams ünlü şarkıcı ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"
Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.