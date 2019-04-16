Türkiye'de Mayıs ayında denize girilecek yerler!

DATÇA

Mayıs ayı Datça'nın en keyifli zamanlarında biri. Datça'nın en popüler plajları Palamutbükü ve Hayıtbükü.

BODRUM

İlkbahar ayları Bodrum'un en güzel zamanları. Bu mevsimde çılgın kalabalıklar henüz başlamamış oluyor. Ayrıca plajlara ücret ödemeden girebiliyorsunuz.

ALANYA

Alanya'da yaz mevsimi aşırı sıcak geçer, buraya gelmek için en güzel zamanlar bahar aylarıdır. Ayrıca Damlataş Mağarası ve Alanya kalesi gibi tarihi yerlerini gezebilirsiniz.

KAŞ

Sakin ve huzurlu bir tatil adresi arıyorsanız Kaş en doğru seçim olacaktır. Denize girmenin yanı sıra dalış yapmak için en uygun yerler.

FETHİYE

Mayıs'ta yemyeşil doğası ve muhteşem deniziyle tatil yapmak için en uygun yerlerden biri de Fethiye.

ARSUZ

Akdeniz'in güzel koylarından biri olan Arsuz, temiz denizi ve ince kumuyla meşhurdur. Burada Mayıs ayında hem denize girebilir hem de tarihi ve turistik gezilerinizi yapabilirsiniz.



