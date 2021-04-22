Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Türkiye’de nadir görülen Akkuyruklu Kız Kuşu, Trabzon’da ilk kez fotoğraflandı

Türkiye’de nadir görülen Akkuyruklu Kız Kuşu, Trabzon’da ilk kez fotoğraflandı

Seray Üstün Seray Üstün
22.04.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de nadir görülen göçmen kuş Akkuyruklu Kız Kuşu Trabzon’da ilk defa fotoğraflandı.

Türkiye’de nadir görülen Akkuyruklu Kız Kuşu, Trabzon’da ilk kez fotoğraflandı

Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Selman Uzun son 5 yıldır Trabzon kuşları üzerine fotoğraf ve belgesel çekimleri gerçekleştiriyor.

FOTOĞRAFÇI

Selman Uzun, ülkemizde nadir görülen Akkuyruklu Kız kuşu ilk defa Trabzon’da kayıt altına aldı. Bu zamana kadar Trabzon’da 210 tür kuş fotoğraflayan sanatçı, farkındalık amacıyla insanlara canlıları sevdirmek ve tanıtmak olduğunu söyledi.

KUŞ 2

Uzun “Göçmen bir kuş olan Akkuyruklu Kız Kuşu ülkemizde sadece 10 ilde görüldü. Dünyada İngiltere, Fransa, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Almanya’nın doğusu, Polonya, Avusturya, Macaristan, İtalya, Yunanistan, Romanya, İsrail, Kıbrıs, Malta ve Tunus ‘da yayılış gösteren bu kuş, ülkemizde de göç zamanları bazen misafir olarak dinleniyor. Yeni dinlenme alanı olarak Trabzon’u seçen kuşu fotoğraflamaktan çok mutlu oldum” dedi.

(İHA)

Yüzyıllardır anneden kıza öğretilerek yaşatılan gelenek: Dölek GüveciYüzyıllardır anneden kıza öğretilerek yaşatılan gelenek: Dölek Güveci


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Annelerinden kızlara geçen gelenek! Bununla geçiniyorlarAnnelerinden kızlara geçen gelenek! Bununla geçiniyorlar
Bir şehir değil, bir şiir!Bir şehir değil, bir şiir!
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç deney! 400 kişinin ölümüne neden oldu

Korkunç deney! 400 kişinin ölümüne neden oldu

Tarihin en büyük sahtekarlığı! Tavşan doğurduğunu iddia etti

Tarihin en büyük sahtekarlığı! Tavşan doğurduğunu iddia etti

Uçakta doğum yapılırsa ne olur?

Uçakta doğum yapılırsa ne olur?

Ödüllü yapım için feminist tartışma

Ödüllü yapım için feminist tartışma

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Birbirinden ilginç lakaplara sahip Osmanlı paşaları

Birbirinden ilginç lakaplara sahip Osmanlı paşaları

Dahi dolandırıcı! İbret olması için heykeli dikildi

Dahi dolandırıcı! İbret olması için heykeli dikildi

Tek göğsü büyümediği için hayatı boyunca dalga geçtiler

Tek göğsü büyümediği için hayatı boyunca dalga geçtiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.