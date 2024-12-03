HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkiye’de sürdürülebilir şehirleşme adına başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları, dijitalleşme ile birleşerek yeni bir seviyeye ulaşıyor

Türkiye’de sürdürülebilir şehirleşme adına başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları, dijitalleşme ile birleşerek yeni bir seviyeye ulaşıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.12.2024 10:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de kentsel dönüşüm projeleri, yalnızca eski yapıların yenilenmesinden öteye geçerek, dijital dönüşümün sağladığı imkanlarla geleceğin akıllı şehirlerine dönüşüyor. Yapı sektöründeki teknolojik gelişmeleri şehirleşmeye entegre eden firmalar, binaları “akıllı” hale getirerek yüksek güvenlik, enerji tasarrufu ve kullanıcı konforu sunan projelere imza atıyor.

Son dönemde dijitalleşme trendinin öncülerinden olan inşaat şirketleri, projelerinde entegre akıllı ev sistemleri, dijital altyapılar ve çevreci enerji çözümleri gibi özellikleri standarda taşıyor. Bu kapsamda, İstanbul’da yükselen büyük projelerden biri olan Nobles Center, çevreci yaklaşımı ve teknolojiyi birleştirerek akıllı yaşam alanları sunma hedefiyle öne çıkıyor. 61 bin metrekarelik proje kapsamında, bağımsız rezidanslar, sosyal yasam alanlari ve otopark gibi fonksiyonel alanların tümü akıllı sistemlerle donatılılabilir altyapi ile hazirlaniyor.

‘EVDE DİJİTAL KONFOR’

AATD Kurucu Ortağı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Tamer Demir öncülüğünde yürütülen projelerde, kullanıcıya sundukları ‘evde dijital konfor’ konsepti ile alışılmış inşaat projelerinin ötesinde, akıllı yaşam alanları oluşturuluyor.

Tamer Demir, dijitalleşmenin bu projeye getirdiği katkılardan şöyle bahsediyor:

“Kentsel dönüşümü sadece fiziksel yenilenme olarak düşünmüyoruz; dijital altyapılar sayesinde sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve entegre sistemlerin tüm şehre yayılabileceğine inanıyoruz. Hedefimiz, kullanıcıların isteklerine uygun opsiyonel teknolojilerle donatılmış, güncellenebilir yaşam alanları yaratmak. Projelerde kullanılan teknoloji ile guvenlik ve konfor alani yani sira, enerji tasarrufunu ön plana çıkartan fotovoltaik panellerinin kullanimi da planlarimiz ve gereksinimleri calismalarimiz arasinda. Binalar, dijital altyapılarıyla adeta bir organizma gibi işliyor; kamera sistemlerinden yangın alarmına kadar birçok teknoloji entegre bir şekilde çalışarak kullanıcıya güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sağlıyor. Dijital dönüşümde liderlik eden bu tür projelerin, diğer sektör temsilcilerine de örnek teşkil etmesi ve bu dönüşümün yayılması bekleniyor. Türkiye’de akıllı şehirleşmenin, kentsel dönüşümle beraber yükselerek gelecekte hem şehir sakinleri hem de çevre için sürdürülebilir, güncellenebilir ve modern yaşam alanları sunacağına dair beklentiler büyük”

Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm dijital proje
En Çok Okunan Haberler
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Rejim karşıtı grupların ilerleyişi sürüyor

Rejim karşıtı grupların ilerleyişi sürüyor

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.