Türkiye’de sürdürülebilir şehirleşme adına başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları, dijitalleşme ile birleşerek yeni bir seviyeye ulaşıyor

Son dönemde dijitalleşme trendinin öncülerinden olan inşaat şirketleri, projelerinde entegre akıllı ev sistemleri, dijital altyapılar ve çevreci enerji çözümleri gibi özellikleri standarda taşıyor. Bu kapsamda, İstanbul’da yükselen büyük projelerden biri olan Nobles Center, çevreci yaklaşımı ve teknolojiyi birleştirerek akıllı yaşam alanları sunma hedefiyle öne çıkıyor. 61 bin metrekarelik proje kapsamında, bağımsız rezidanslar, sosyal yasam alanlari ve otopark gibi fonksiyonel alanların tümü akıllı sistemlerle donatılılabilir altyapi ile hazirlaniyor.

‘EVDE DİJİTAL KONFOR’

AATD Kurucu Ortağı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Tamer Demir öncülüğünde yürütülen projelerde, kullanıcıya sundukları ‘evde dijital konfor’ konsepti ile alışılmış inşaat projelerinin ötesinde, akıllı yaşam alanları oluşturuluyor.

Tamer Demir, dijitalleşmenin bu projeye getirdiği katkılardan şöyle bahsediyor:

“Kentsel dönüşümü sadece fiziksel yenilenme olarak düşünmüyoruz; dijital altyapılar sayesinde sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve entegre sistemlerin tüm şehre yayılabileceğine inanıyoruz. Hedefimiz, kullanıcıların isteklerine uygun opsiyonel teknolojilerle donatılmış, güncellenebilir yaşam alanları yaratmak. Projelerde kullanılan teknoloji ile guvenlik ve konfor alani yani sira, enerji tasarrufunu ön plana çıkartan fotovoltaik panellerinin kullanimi da planlarimiz ve gereksinimleri calismalarimiz arasinda. Binalar, dijital altyapılarıyla adeta bir organizma gibi işliyor; kamera sistemlerinden yangın alarmına kadar birçok teknoloji entegre bir şekilde çalışarak kullanıcıya güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sağlıyor. Dijital dönüşümde liderlik eden bu tür projelerin, diğer sektör temsilcilerine de örnek teşkil etmesi ve bu dönüşümün yayılması bekleniyor. Türkiye’de akıllı şehirleşmenin, kentsel dönüşümle beraber yükselerek gelecekte hem şehir sakinleri hem de çevre için sürdürülebilir, güncellenebilir ve modern yaşam alanları sunacağına dair beklentiler büyük”