Türkiye’nin dört bir yanında, birbirinden eşsiz ve farklı lezzetler yer alır. Ülkenin farklı mutfakları, farklı kültürlerin bir araya gelmesi ile oluşan bir Türkiye mozaiğinin sonucu olarak değerlendirilir. Bursa’dan Ağrı’ya birçok farklı lezzet, geçmişte Osmanlı saraylarından çıkıp bugünün mutfaklarında yerini almıştır. Hatta bu topraklarda çok daha eski zamanlarda keşfedilen bazı lezzetler, günümüzde en lüks lokantaların ve kafelerin menülerinde de yer almaktadır. Her geçen gün yeni bir lezzet ve tarihten farklı bir tarif keşfedilse de gün yüzüne çıkmamış, henüz keşfedilmemiş ya da mutlaka tadılması gerektiği halde çok az bilinen yöresel lezzetler olduğu da bilinmektedir.

Türkiye’de tadılması gereken ancak az bilinen 5 yöresel tatlı örneği nelerdir?

Dünya mutfaklarına ilham olmuş birçok tarif Türk mutfaklarından çıkmıştır. Bazıları hala keşfedilmemiş birçok lezzet, daha ait olduğu topraklarda tadılmadan başka ülkeler tarafından menülere katılmış bazıları ise henüz gün yüzüne çıkmamıştır.

Türk mutfağının şerbetli tatlıları çok meşhurdur. Osmanlı saraylarından günümüz mutfaklarına kadar ulaşan bu lezzetlerin bazıları en ünlü kafelerin ve en lüks lokantaların menülerini süslemektedir. Türkiye’de mutlaka tadılması gereken ancak az bilinen 5 yöresel tatlı örneği olarak ise şu tatlıları göstermek mümkündür:

1. Cennet Künkü

Bursa mutfağının bir lezzeti olan bu tatlı, İskender kebabı ile tanınan Bursa'nın başka bir lezzetidir. Bol kaymakla servis edilir. Fıstık ve şerbetin yoğun olarak kullanıldığı bu tatlının evde yapımı da son derece pratiktir. Ancak ne yazık ki az bilinen ve az tüketilen yöresel lezzetlerden biridir.

2. Dolaz Tatlısı

Adı az anılan ve az bilinen bu lezzet Nevşehir’in mutfağından gelen bir lezzettir. Nevşehir dolazı olarak da anılan bu tatlı aslında bir tür helva olarak da değerlendirilir. Yapımı kişi sayısına göre ayarlanan ve kolay bulunan, her an mutfaklarda el altında olan malzemelerle mümkün bu tatlının da mutlaka tadılması gerekir.

3. Cennet Çamuru

Kilis mutfağından olan bu tatlı Güneydoğu mutfağına has bir lezzettir. Antep fıstığının ince çekilmesinin ardından bol sıcak şerbet ve tarçınla hazırlanan bu tatlı da az bilinen lezzetlerdendir.

4. Hira Tatlısı

Tokat mutfağından bir lezzet olan Hira Tatlısı, sadece memleketlileri tarafından bilinen Tokat mutfağı dışına çok çıkamamış bir tatlıdır. Çok pratik bir yapım aşamasına ve kolay bulunan malzemelere sahip olan bu tatlı dış kaplamasında kullanılan irmikle damaklarda uzun süre kalan bir lezzettir.

5. Pepeçura

Bu tatlı, hem tadı hem görüntüsü ile dikkat çeker. Renkli tatlı üzümlerle yapılır. Karadeniz mutfağın ait bir tatlıdır.