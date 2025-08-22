Mynet Trend

Türkiye'de 'tas kafa' olarak biliniyordu! Saç kesimi o ülkede yasaklandı

Türkiye'de 'tas kafa' olarak bilinen saç kesimi El Salvador'da yasaklandı. Başkan Nayib Bukele'nin kararının ardından yapılan açıklamada okullarda yasaklara uyulmaması durumunda yöneticilere ceza verileceği açıklandı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Başkan Nayib Bukele yönetimi devlet okullarında "Edgar" adı verilen Türkiye'de 'tas kafa' denilen saç kesimini yasaklandı.

1500-1700 yılları arasında Teksas ve New Mexico'da kabile üyesi erkelerin benzer bir saç kesimi kullandığı bilinen saç kesimi "Ganster kültürü" ile ilişkilendiriliyor.

YÖNETİCİLERE CEZA VERİLECEK

Devlet Başkanı Nayip Bukele, "El Salvador Eğitim Bakanlığı, okullarda disiplin kurallarının kapılarda uygulanmasını emretti. Bu kapsamda öğrencilerden temiz üniformalar, düzgün saç kesimleri ve saygılı davranışlar sergilemeleri istendi. Bu kuralları uygulamayan yöneticilere ise cezai yaptırımlar uygulandı"

