Türkiye'de 'tas kafa' olarak biliniyordu! Saç kesimi o ülkede yasaklandı

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Başkan Nayib Bukele yönetimi devlet okullarında "Edgar" adı verilen Türkiye'de 'tas kafa' denilen saç kesimini yasaklandı.

1500-1700 yılları arasında Teksas ve New Mexico'da kabile üyesi erkelerin benzer bir saç kesimi kullandığı bilinen saç kesimi "Ganster kültürü" ile ilişkilendiriliyor.

YÖNETİCİLERE CEZA VERİLECEK

Devlet Başkanı Nayip Bukele, "El Salvador Eğitim Bakanlığı, okullarda disiplin kurallarının kapılarda uygulanmasını emretti. Bu kapsamda öğrencilerden temiz üniformalar, düzgün saç kesimleri ve saygılı davranışlar sergilemeleri istendi. Bu kuralları uygulamayan yöneticilere ise cezai yaptırımlar uygulandı"