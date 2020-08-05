Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü

Hem diş tedavisi olmak hem de tatil yapmak için Türkiye'ye gelen ve burada iki bacağını da kıran İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, ülkesine döndü.

42 yaşındaki Price, yeni sevgilisi Carl Woods ve Türkiye'ye getirdiği iki çocuğuyla birlikte Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda görüntülendi.

Uçaktan indikten sonra havaalanında özel bir araçla görülen Price, tekerlekli sandalyeyle havaalanından çıktı.

Price'ı tekerlekli sandalyeye sevgilisi kucağına alarak taşıdı.



İki bacağı da alçıda olan modelin araçtan inip tekerlekli sandalyeye binmesine de sevgilisi Woods yardım etti.