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Türkiye'de tek! Bu yolda demir çubuklara basarak tırmanılıyor: 8 ülke akın etti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sarp kayalıklara yapılan ve 517 demir basamaktan oluşan demir yol (Via Ferrata) parkuru, tırmanış yapmak isteyen yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Türkiye'de tek! Bu yolda demir çubuklara basarak tırmanılıyor: 8 ülke akın etti

İlçenin batısındaki kayalıkların üstünden yarasa atlayışlarının (wingsuit) gerçekleştirildiği "Cennete Açılan Kapı" olarak adlandırılan sabit atlama rampasına çıkmak için oluşturulan demir yol parkuru, yerli ve yabancı sporculara ev sahipliği yapıyor.

2200 rakımdaki, 600 metre yüksekliğe sahip sarp kayalıklar üzerine oluşturulan parkur, 517 demir basamaktan oluşuyor.

Türkiye de tek! Bu yolda demir çubuklara basarak tırmanılıyor: 8 ülke akın etti 1

BİRÇOK ÜLKEDEN TURİST YAĞDI

Parkur, son iki yılda Almanya ve Amerika başta olmak üzere Şili, Meksika, İtalya, Avusturalya, Macaristan ve Avusturya'dan gelen adrenalin tutkunlarını misafir etti.
Yerli ve yabancı maceraseverleri ağırlayan parkura tehlikeli ve zorlu tırmanış yapan konuklar, eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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