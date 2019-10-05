Türkiye’de üretilen yerli hafif ticari araçlar hangileri

Bilindiği üzere devlet bankaları (Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank) Aralık ayının sonuna kadar Türkiye’de üretilen yerli hafif ticari araçlar ve yerli üretim otomobiller için düşük faizli kredi vereceğini açıklamışlardı.

Bu kampanya kapsamında, sıfır araç almak isteyenlerde yüzde 0.49 ile 0.69 arasında değişen oranlarda kredi desteği sunulacağı belirtilmişti. Bu krediden yararlanmak içinse tek bir şart sunulmuştu. O da alınacak olan otomobil ya da hafif ticari araçların Türkiye sınırları içerisinde üretiliyor olması.

Ekim ayının gelmesiyle birlikte kampanya da başlamış oldu. Fakat planlamadık bir şekilde ülkemizde üretim yapan bazı otomobil devleri, fiyatlarını geçtiğimiz aya oranla 20.000 ile 30.000 TL dolayında arttırdılar. Dilerseniz bu konu ile ilgili haberimize aşağıdan göz atabilirsiniz.

Gelen zamlara rağmen yine de düşük faizli kredi seçeneğinden yararlanmak isteyenler için yeni bir liste hazırladık. Bu listede ülkemizde üretilen yerli hafif ticari araçlar yer alıyor. Yani listede yer alan araçları düşük faizli kredi seçeneğiyle satın almanız mümkün. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bahse konu listemizle başbaşa bırakalım.