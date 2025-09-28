Türkiye'de ve Avrupa'da tek! İş adamının aracını gören dönüp bir daha bakıyor... İşte bir ilin konuştuğu görüntü

Trabzonlu Yavuz İnan, Amerika'dan getirdiği Tesla Cybertruck ile Türkiye ve Avrupa'da tek örneğe sahip oldu. Karadeniz'in zorlu coğrafyasında dağ tepe demeden yol alan araç, kısa sürede bölgenin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İkonik tasarımıyla dikkat çeken Cybertruck, İnan'ın sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülerle binlerce kişiye ulaştı. Uzungöl gibi turistik noktalarda çekilen videolar esprili içerikleriyle beğeni topladı.

KARADENİZ KÜLTÜRÜYLE İÇ İÇE

Trabzon sokaklarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan araç, kimi zaman kaportasına vurularak test edildi, kimi zaman da meraklı bakışlarla incelendi. Bölgenin tanıtımı için farklı projelerde de kullanılan araç, geçtiğimiz aylarda Uzungöl'de kış manzaraları eşliğinde görüntülenmişti. Yavuz İnan'ın girişimleriyle yapılan son çekimlerde ise Cybertruck ile çay taşınarak Karadeniz kültürü sosyal medyada eğlenceli bir şekilde tanıtıldı.

AMERİKADAN BUNUN İÇİN GETİRMİŞ

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöllü Yavuz İnan (38), ‘İnan' plakalı Amerika'dan getirdiği araç ile bölge turizmine katkı sağlamak için yola çıktığını belirterek, "Tesla Cybertruck Türkiye'de ve Avrupa'da tek olan bir araç. Belli dönemlerde Amerika'da yaşıyorum. Ayrıca orada yatırımcıyım. Türkiye'de bir araç getirme hakkım oluyordu. Ben de hangi aracı getirebilirim diye düşündüm. Arkadaşlarımla sohbet ederken Tesla Cybertruck düşüncesi geldi. Böyle bir karar alarak aracı memleketime getirdim. Bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Bizim tahmin etmediğimiz boyutlarda ses getirdi. Sonrasında bu aracı nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüğümüzde Havadaki Laz lakaplı Murat arkadaşım ile birkaç proje yaptık. Kışın Uzungöl'de videolar çektik. Bölgenin turizmine nasıl katkı sağlayabiliriz amacı ile yola çıktık. İnşallah daha da güzellerini yapacağız. En son kamyon ile çay taşıdık. Kültürümüzün bir örneğini daha reklam yapalım dedik. Şimdi balığı ve kuymağı tanıtmayı planlıyoruz. Bunun gibi örneklerle Karadeniz'i, Uzungöl'ü, Sümela Manastırı'nı ön plana çıkartalım istiyoruz. İşin hem keyif, espri kısmındayız hem de tanıtım kısmındayız" dedi.

"ÇOK ENTERESAN YORUMLAR OLUYOR"

Tesla Cybertruck'ın bölgede çok ilgi gördüğünü kaydeden İnan, "İkonik bir araç. Çok enteresan yorumlar oluyor. Teneke şeklinde videolar görüyoruz. Kromdan yapılmış ama etkili bir araç. Başka bir arabayla bunu yapabilir miydik zannetmiyorum. Biz de bunu değerlendirelim istedik. Karadeniz'in reklamını yapıyoruz. İnşallah istediğimiz noktalara gider. Trabzon sokaklarında komik tepkileri oluyor. Artık tanınıyoruz. Yavuz ağabey ‘naber' diyerek konuya giriyorlar. İçini merak ediyorlar. Komik anlamda sürekli kaportaya vuruluyor. Çok şükür güzel gidiyor. Dağları çok seviyorum. 38 yaşındayım, küçüklükten beri dağlardayım. Uzungöl'de bir çok arabayla dağlara çıktım ama bununla çıkmak ayrı bir duyguydu. Enteresan bir aracın Uzungöl gibi marka yüzü bir yerde çıkması dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

(İHA)