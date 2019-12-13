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Türkiye’deki Black Friday satışı ABD’dekini geçti

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Black Friday satışına sunulan Anker Soundcore Life Q10’ un, 5 günlük Black Friday dönemindeki satış adetleriyle ABD’de Amazon’u geride bıraktı. 

Türkiye’deki Black Friday satışı ABD’dekini geçti

Son dönemin en revaçta ürünlerinden biri olan robot süpürgeler, bu seneki Black Friday’de büyük ilgi gördü.

Anker, Soundcore, Eufy, Nebula ve Roav kategori markalarıyla Black Friday etkinliğinde önemli avantajlar sağlayan Anker, BT kulaklık, Robot Süpürge, Powerbank, gibi kategorilerdeki satış performansıyla dikkat çekti. Bu ürün gruplarındaki Black Friday satış performansıyla Türkiye, ABD’yi bazı modellerde geride bıraktı. 

TÜRKLER ROBOT SÜPÜRGEYİ SEVDİ

Tamamlamakta olduğumuz 2019 yılında, en dikkat çeken ürünlerden biri olan robot süpürgelerin Black Friday satışı da dikkat çekici boyutta gerçekleşti. Anker, Türkiye’deki robot süpürge kategorisinde satış adetlerini 5’e katlayarak pazardaki payını büyük oranda arttırdı. 

AMAZON'DAN FAZLA SATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Anker’in dikkat çeken ürünlerinden bir başkası olan Soundcore Life Q10 kulaklık da bu seneki Black Friday’in yıldızlarından biri oldu. BassUp teknolojisi, yüksek çözünürlüklü ses sertifikası, 20 metreye kadar kablosuz kapsama alanı, entegre mikrofonu, 60 saate varan çalma süresi ve AUX girişine sahip oluşuyla üstün performans sunan bu kulaklık modeli, Türkiye’deki tüketicinin ilgisini çekmeyi başardı.

Üstün özellikleri ve uygun fiyatıyla sadece Hepsiburada’ da Black Friday satışına sunulan Anker Soundcore Life Q10’ un, 5 günlük Black Friday dönemindeki satış adetleriyle ABD’de Amazon’u geride bıraktı. 

TÜRK TÜKETİCİSİNİN İLGİSİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDIK

Bu seneki Black Friday etkinliğinde bekledikleri ilgiden ve gerçekleşen satış performansıyla ilgili olarak görüş veren Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, “BT kulaklık, Robot Süpürge, Powerbank ürünlerimizde gerçekleşen satış performansı beklentimizi fazlasıyla karşıladı. Türkiye’de tüketicinin bu ürünlerimize olan yoğun talebi bizi elbette sevindirdi. Anker olarak, tüm ürün gruplarında olduğu gibi robot süpürge ve kulaklık modellerimizde de iddialıyız. Bu verilerle birlikte Türkiye’deki agresif satış planlarımızda ne kadar haklı olduğumuzun teyidini almış olduk dedi.

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Anahtar Kelimeler:
black friday anker Türkiye abd

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