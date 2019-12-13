Türkiye’deki Black Friday satışı ABD’dekini geçti

Son dönemin en revaçta ürünlerinden biri olan robot süpürgeler, bu seneki Black Friday’de büyük ilgi gördü.

Anker, Soundcore, Eufy, Nebula ve Roav kategori markalarıyla Black Friday etkinliğinde önemli avantajlar sağlayan Anker, BT kulaklık, Robot Süpürge, Powerbank, gibi kategorilerdeki satış performansıyla dikkat çekti. Bu ürün gruplarındaki Black Friday satış performansıyla Türkiye, ABD’yi bazı modellerde geride bıraktı.

TÜRKLER ROBOT SÜPÜRGEYİ SEVDİ



Tamamlamakta olduğumuz 2019 yılında, en dikkat çeken ürünlerden biri olan robot süpürgelerin Black Friday satışı da dikkat çekici boyutta gerçekleşti. Anker, Türkiye’deki robot süpürge kategorisinde satış adetlerini 5’e katlayarak pazardaki payını büyük oranda arttırdı.

AMAZON'DAN FAZLA SATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Anker’in dikkat çeken ürünlerinden bir başkası olan Soundcore Life Q10 kulaklık da bu seneki Black Friday’in yıldızlarından biri oldu. BassUp teknolojisi, yüksek çözünürlüklü ses sertifikası, 20 metreye kadar kablosuz kapsama alanı, entegre mikrofonu, 60 saate varan çalma süresi ve AUX girişine sahip oluşuyla üstün performans sunan bu kulaklık modeli, Türkiye’deki tüketicinin ilgisini çekmeyi başardı.