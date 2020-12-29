Türkiye'deki Kanyonlar - Birbirinden güzel 12 kanyon

Kimisi metrelerce derin, kimisi kilometrelerce uzun kanyonlar var topraklarımızda. Nehir akıntılarının devasa kayaları aşındırması ile yüzyıllar süren doğal bir oluşum olan kanyonlar her zaman ilgi çekiyor. İşte sizin için derlediğim Türkiye'deki kanyonlar listesi !
ŞAHİNKAYA KANYONU/ SAMSUN
Şahinkaya Kanyonu Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunuyor. Türkiye’nin 2’nci büyük su kanyonu unvanını taşıyan kanyon seyahat tutkunlarının ve fotoğrafçıların en beğendiği kanyonlardan biri oluyor.
Dar ve dolambaçlı bir vadinin içinde akan turkuaz sularda tekne turu yapmak da Şahinkaya Kanyonu'nun olmazsa olmazlarından. Kanyon 2015 yılında tabiat parkı ilan edilerek turizme kazandırıldı. Şahinkaya Kanyonu kamp alanı bulunmuyor ama doğanın içinde kendi çadırınızla kamp yapabilirsiniz.
ARAPAPIŞTI KANYONU/ AYDIN
Türkiye'deki kanyonlar listemize Aydın'dan dahil olan bir güzellik. Arapların apışıp kaldığı Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerine enfes bir manzara vadediyor. İnceğiz Kanyonu olarak da anılan kanyonda seyir tepesi alanında manzaranın tadını çıkarabilir, aşağıda ise tekne turlarına katılabilirsiniz. Arapapıştı Kanyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
https://www.mynet.com/arapapisti-kanyonu-nerede-arapapisti-kanyonu-na-nasil-gidilir-arapapisti-kanyonu-tekne-saatleri-190101250590
ULUBEY KANYONU/ UŞAK
Uşak gezilecek yerler listelerinin baştacı, 77 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu mutlaka görmeniz gereken bir güzellik. "Ulubey Kanyonu" Büyük Menderes grabeninin çökmesiyle oluşmuş. 140 ila 170 metre arasında derinliği değişiyor. Zemininden Banaz Çayı ve Dokusele Deresi geçiyor. Buraya giden ziyaretçiler Ulubey Kanyonu cam terastan kanyonun derinliğini ve büyüleyici güzelliğini görebilirler.
VALLA KANYONU/ KASTAMONU
Dünyanın en uzun ikinci kanyonundan sonra dünyanın en derin ikinci kanyonu da bizde. Yer yer 1200 metreyi bulan yüksekliğiyle dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul edilen Valla Kanyonu, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarında bulunuyor. Türkiye'deki kanyonların büyüleyiciliğini gözler önüne seren Valla Kanyonu listenizde olmalı.
KÖPRÜLÜ KANYON/ ANTALYA
Akıllarda raftingle özdeşleşmiş, debisi yüksek coşkulu akan Köprüçay nehriyle, tarihi köprüsüyle yaz aylarında yerli yabancı binlerce turisti ağırlayan Köprülü Kanyon var sırada. Burası Antalya ili Manavgat ilçesi sınırlarında bulunuyor. Köprülü Kanyon Milli Parkı, barındırdığı doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler sayesinde ziyaretçilerine çok sayıda etkinlik seçeneği sunuyor. Türkiye’nin en önemli rafting rotalarından biri olan Köprüçay üzerinde rafting, kano ve kanyoning sporları yapabilir; yüzme, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, oryantiring, bisiklet, olta balıkçılığı, kampçılık, fotoğrafçılık, piknik, jeep safari gibi etkinliklerde bulunabilirsiniz.
SAKLIKENT KANYONU/ MUĞLA
Türkiye'deki kanyonlara Muğla'dan bir güzellik dahil olmaz mı hiç! Saklıkent Kanyonu Muğla ili Fethiye ilçesi sınırlarında bulunuyor. Antalya Kaş'tan da rahatlıkla gidilebiliyor. Kanyon girişinde belli bir yere kadar ahşap yürüyüş yolu bulunuyor. Devamında da kanyonun içine yürüyebilirsiniz. Artık dünyaca tanınan Saklıkent Kanyonu yaz aylarında çok sayıda turisti ağırlıyor.
İNCESU KANYONU/ ÇORUM
Ülkemiz ne kadar zengin. Türkiye kanyonları listesine hemen her bölgeden bir oluşum dahil oluyor. İncesu Kanyonu, Çorum'un Ortaköy İlçesi İncesu Köyü'nde yer alıyor. Kanyonun tek giriş ve çıkışı bulunuyor. İncesu Kanyonu,12.5 kilometre uzunluğunda, genişliği 40-60 metre arasında değişiyor. Kanyondaki yürüyüş parkurunda yürürken eşsiz güzellikteki doğa sizi mest edecek.
YAZILI KANYON/ ISPARTA
Isparta Sütçüler İlçesi’ne 20 km uzaklıkta bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, 600 ha.lık bir alanı kapsıyor. Kanyonun yan duvarlarında Bizans dönemine ait ibadet yapılan bölümler, sunak yerleri ve yazılar bulunması nedeniyle kanyona “Yazılı Kanyon” denilmiş. Kanyonun derinliği 100 ile 400 m.dir. Yazılı Kanyon 1989 yılında tabiat parkı olarak tescil edilmiş. Park alanı içinde kamp alanı bulunuyor.
ÇATAK KANYONU/ KASTAMONU
Kastamonu adeta bir kanyonlar cenneti. Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde bulunan kanyon Kastamonu'ya doğa turizmi bakımından önemli katkı sağlıyor. Çatak Kanyonu, Çatak Köprüsü’nden başlayıp İnönü’ye kadar devam ediyor. Kanyon'da manzaranın tadını çıkarabileceğiniz cam seyir terası da bulunuyor.
SAPADERE KANYONU/ ANTALYA
Alanya İlçesi'nin doğusunda, Sapadere Köyü'nde bulunan Sapadere Kanyonu, 750 metre uzunluğunda olup yaklaşık 400 metre yüksekliğe sahip. Kanyonda bulunan yürüyüş yolunda rahatça ilerleyebilir, şelaleyi görebilirsiniz.
KAPIKAYA KANYONU/ ADANA
Coğrafya bizi şaşırtmaya Adana'dan devam ediyor. Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde Kapıkaya Köyü’nde yer alan Kapıkaya Kanyonu, Adana’ya 72 kilometre, Karaisalı İlçe Merkezi'ne 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan kanyonun ortasından Niğde-Ulukışla’dan doğan Çakıt Çayı geçiyor. Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzellik.
ŞAHİNDERESİ KANYONU/ BALIKESİR
Balıkesir de 'bensiz olmaz' demiş ve Türkiye'deki kanyonlar listemize girmiş. Kazdağları Milli Parkı içinde bulunan Şahin Deresi Kanyonu, Edremit ilçesi Altınoluk beldesinde bulunuyor. Tertemiz havasıyla adeta bir oksijen deposu. Diğer kanyonlardaki gibi bir yürüyüş yolu bulunmuyor. Kaybolma ihtimali yüksek. O nedenle rehber eşliğinde gezmenizde fayda var.
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