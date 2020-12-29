Türkiye'deki Kanyonlar - Birbirinden güzel 12 kanyon

Kimisi metrelerce derin, kimisi kilometrelerce uzun kanyonlar var topraklarımızda. Nehir akıntılarının devasa kayaları aşındırması ile yüzyıllar süren doğal bir oluşum olan kanyonlar her zaman ilgi çekiyor. İşte sizin için derlediğim Türkiye'deki kanyonlar listesi !

TÜRKİYE'DEKİ KANYONLAR

ŞAHİNKAYA KANYONU/ SAMSUN

Şahinkaya Kanyonu Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunuyor. Türkiye’nin 2’nci büyük su kanyonu unvanını taşıyan kanyon seyahat tutkunlarının ve fotoğrafçıların en beğendiği kanyonlardan biri oluyor.

Dar ve dolambaçlı bir vadinin içinde akan turkuaz sularda tekne turu yapmak da Şahinkaya Kanyonu'nun olmazsa olmazlarından. Kanyon 2015 yılında tabiat parkı ilan edilerek turizme kazandırıldı. Şahinkaya Kanyonu kamp alanı bulunmuyor ama doğanın içinde kendi çadırınızla kamp yapabilirsiniz.

ARAPAPIŞTI KANYONU/ AYDIN

Türkiye'deki kanyonlar listemize Aydın'dan dahil olan bir güzellik. Arapların apışıp kaldığı Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerine enfes bir manzara vadediyor. İnceğiz Kanyonu olarak da anılan kanyonda seyir tepesi alanında manzaranın tadını çıkarabilir, aşağıda ise tekne turlarına katılabilirsiniz. Arapapıştı Kanyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayın.