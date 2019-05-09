Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da

Antalya, geçen yıl iki havalimanı ve transfer ziyaretçilerle toplam 13 milyon 591 bin 17 turist, 5 ilçedeki kruvaziyer limanlarında da 51 bin 835 olmak üzere toplam 13 milyon 642 bin 852 turist ağırladı. 2018'deki turist sayısında 2017'ye göre yüzde 30 artış kaydedilirken, 2019 yılı yabancı turist sayısındaki hedef ise 16 milyon olarak açıklandı. Kente 2019'un ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 1 milyon 560 bin 862 turist geldi.

5 YILDIZLI 407 TESİS

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, nisan ayında başlayan 2019 yılı turizm sezonu öncesinde verilerle Antalya turizmini değerlendirdi. Bu verilere göre, son derece kaliteli ve yeni turizm tesislerine sahip Antalya, Türkiye'nin en çok otel sayısına sahip kenti konumunda. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli toplam konaklama tesis sayısı 889 olarak açıklandı.

Bu tesislerden 407'si 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinden oluşuyor. 218'i 4 yıldızlı, 120'si 3 yıldızlı, 37'si 2 yıldızlı, 9'u 1 yıldızlı, 40'ı apart, 22'si özel konaklama tesisi ve diğerleri şeklinde sıralanıyor. Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin bakanlık belgeli yatağın yüzde 42'sine sahip Antalya'da 889 otelde, 232 bin 361 oda ve 500 bin 583 yatak bulunuyor.