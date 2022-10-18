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  4. Türkiye’den çok kritik bir hamle daha! ‘Tayfun’ Sinop açıklarına böyle fırlatıldı…

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha! ‘Tayfun’ Sinop açıklarına böyle fırlatıldı…

18.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Savunma Sanayii’nde elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli füzeTayfun’un test atışı Rize - Artvin Havalimanı’ndan Sinop açıklarına doğru başarı ile gerçekleşti. O anlar kameralara böyle yansıdı…

Son dakika gelen habere göre; Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.

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YERLİ FÜZE ÇAKIR’I GEÇTİĞİMİZ AYLARDA TANITMIŞLARDI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda da yerli seyir füzesi Çakır'ın tanıtımı dolayısıyla ROKETSAN tesislerinde bir basın toplantısı düzenlenmişti. Toplantıda verilen bilgilere göre, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacağı duyurulmuştu.

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Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

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Roketsan füze son dakika haberler tayfun
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