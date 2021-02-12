Türkiye’den seçilen tek yapım Okul Tıraşı oldu!

Yönetmenliğini Ferit Karahan’ın, yapımcılığını Kanat Doğramacı’nın üstlendiği “Okul Tıraşı” (Brother’s Keeper), çok önemli bir başarıya imza atarak son iki yılda Türkiye’den Berlinale’ye seçilen ilk yapım oldu. Festivalin, giderek daha sınırlı bir seçkiye yer veren Panorama bölümünde 20 filmle birlikte yarışan “Okul Tıraşı”, 1 Mart 2021 Pazartesi günü ilk kez gösterilecek.

OKUL TIRAŞI HAKKINDA

“Okul Tıraşı”, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un hikâyesi... Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız’ın paylaştığı filmin kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, çekimlerin yapıldığı Van’ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi. Ferit Karahan’ın, senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı “Okul Tıraşı”, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyor. Editörlüğünü Sercan Sezgin’in ve Hayedeh Safiyari’nin, görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi’nin yaptığı filmin dünya dağıtımını ise İtalya merkezli Intramovies üstleniyor.



