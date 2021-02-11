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You 3. sezondan şimdiye kadar bildiklerimiz

11.02.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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You 3. sezondan şimdiye kadar bildiklerimiz

Favori seri katilimiz daha fazla cinayet ve kargaşayla geri dönüyor! You 3. sezon için hazırlıklar tamamlandı.

You 3. sezon daha fazla gizem, cinayet ve kargaşayla geri dönmeye hazırlanıyor. Penn Badgley, You 3. sezonunda Joe Goldberg'i yeniden canlandırıyor. Joe Goldberg'in You ilk sezonda Elizabeth Lail'in canlandırdığı Guinevere Beck'e karşı tüyler ürpertici takıntısı olan bazı cinayetlere neden olmuştu.

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You 2. sezonda Joe, yeniden başlamak için Los Angeles'a gitti ve kendisi kadar kötü olduğu ortaya çıkan Love Quinn ile tanıştı. Şimdi üçüncü sezonda ilk kez baba olmaya hazırlanıyor. You dizisinde Love Quinn karakterini Victoria Pedretti canlandırıyor.

Love Quinn

YOU 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR

Dizi, yeni sezon için üç yeni oyuncu transfer etti. Shalita Grant (Search Party), Travis Van Winkle (Transformers) ve Scott Speedman (Underworld). Yakın zamanda The Haunting: Bly Malilkanesi'nde izlediğimiz Victoria Pedretti ise Love performansında daha da büyük bir etki şansı bulacak. Üçüncü sezonun 2021 yılının yaz aylarında yayında olması bekleniyor.

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