Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Türkiye’den tek seçilen yapım olan Okul Tıraşı’ndan ilk fragman geldi

Türkiye’den tek seçilen yapım olan Okul Tıraşı’ndan ilk fragman geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 24.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferit Karahan imzalı Okul Tıraşı filminden ilk fragman yayınlandı. 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’ne (Berlinale) Türkiye’den seçilen tek yapım.

Berlinale yarışmacısı yerli film "Okul Tıraşı"ndan fragman paylaşıldı. Ferit Karahan'ın kendi yaşamından ilham alarak hayata geçirdiği Okul Tıraşı'nın hikayesi, baskı ve disiplin dolu bir yatılı okulda geçiyor.

OKUL TIRAŞI HAKKINDA

Okul Tıraşı, okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan bir gencin hikayesini konu ediyor. Bir yatılı okulda okuyan öğrenciler, okulda uygulanan baskı ve disiplinin altında ezilecek duruma gelmişlerdir. Bir gün öğrencilerden birinin rahatsızlanmasına kayıtsız kalamayan arkadaşı Yusuf, onu doktora götürmeye karar verir. Ancak önünde bir dizi engelle karşılaşır. Yusuf, arkadaşını doktora götürmek için, okul bürokrasisini, idarenin takındığı vurdumduymaz tavrı, yaşadıkları yerin zor coğrafi koşulları ve daha birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalır.

Türkiye’den seçilen tek yapım Okul Tıraşı oldu!Türkiye’den seçilen tek yapım Okul Tıraşı oldu!

Okul Tıraşı, 71. Berlin Film Festivali'nde yarışmaya hazırlanıyor. Berlinale'in ardından ise dünya çapındaki önemli festivallerdeki yolculuğuna adım atacak. Filmin başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ve Samet Yıldız üstleniyor. Okul Tıraşı'nın Berlinale'e özel afişi, Daire Creative ile tanınan Arda Aktaş tarafından tasarlandı. Filmin senaryosunu Ferit Karahan ile birlikte Gülistan Acet kaleme aldı.

Okul Tıraşı, 1 Mart 2021 tarihinde prömiyerini yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Şimdiye kadar yapılmış en tehlikeli filmde oyuncular dahil 80 kişi yaralandıŞimdiye kadar yapılmış en tehlikeli filmde oyuncular dahil 80 kişi yaralandı
Kıvanç Tatlıtuğ’un sesinden: ‘Tarım Bizim Geleceğimiz’Kıvanç Tatlıtuğ’un sesinden: ‘Tarım Bizim Geleceğimiz’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi!

Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi!

1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

Rolü için her şeyi yapanlar! Bu hallerini tanıyamayacaksınız

Rolü için her şeyi yapanlar! Bu hallerini tanıyamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Kemal Sunal filmleri: Türk sinemasının mihenk taşı

Kemal Sunal filmleri: Türk sinemasının mihenk taşı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Diğer Haberler

Bu halini çok özledi! Zoe Saldana, Karayip Korsanlarıyla savaşmaya hazırlanıyor

Bu halini çok özledi!

Şimdiye kadar yapılmış en tehlikeli filmde oyuncular dahil 80 kişi yaralandı

Şimdiye kadar yapılmış en tehlikeli filmde oyuncular dahil 80 kişi yaralandı

Anne Hathaway 1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

Hugh Jackman 'geçmişi yeniden yaşıyor'

'Geçmişi yeniden yaşıyor'

Rosamund Pike: 'Hem psikopat hem dolandırıcı'

'Hem psikopat hem dolandırıcı'

Hiç boş durmuyor! Daha Five Eyes’ın çekimleri bitmeden yeni filmi belli oldu

Daha çekimler bitmeden yeni projesi belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.