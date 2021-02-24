Türkiye’den tek seçilen yapım olan Okul Tıraşı’ndan ilk fragman geldi

Berlinale yarışmacısı yerli film "Okul Tıraşı"ndan fragman paylaşıldı. Ferit Karahan'ın kendi yaşamından ilham alarak hayata geçirdiği Okul Tıraşı'nın hikayesi, baskı ve disiplin dolu bir yatılı okulda geçiyor.

OKUL TIRAŞI HAKKINDA

Okul Tıraşı, okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan bir gencin hikayesini konu ediyor. Bir yatılı okulda okuyan öğrenciler, okulda uygulanan baskı ve disiplinin altında ezilecek duruma gelmişlerdir. Bir gün öğrencilerden birinin rahatsızlanmasına kayıtsız kalamayan arkadaşı Yusuf, onu doktora götürmeye karar verir. Ancak önünde bir dizi engelle karşılaşır. Yusuf, arkadaşını doktora götürmek için, okul bürokrasisini, idarenin takındığı vurdumduymaz tavrı, yaşadıkları yerin zor coğrafi koşulları ve daha birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalır.

Okul Tıraşı, 71. Berlin Film Festivali'nde yarışmaya hazırlanıyor. Berlinale'in ardından ise dünya çapındaki önemli festivallerdeki yolculuğuna adım atacak. Filmin başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ve Samet Yıldız üstleniyor. Okul Tıraşı'nın Berlinale'e özel afişi, Daire Creative ile tanınan Arda Aktaş tarafından tasarlandı. Filmin senaryosunu Ferit Karahan ile birlikte Gülistan Acet kaleme aldı.

Okul Tıraşı, 1 Mart 2021 tarihinde prömiyerini yapacak.

