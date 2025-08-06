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Türkiye'den yardım istemişti: Özerk Yönetim Başkanı Gutsul’a 7 yıl hapis cezası

Moldova'da mahkemeye çıkarılan Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, 2023’teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye'den yardım istemişti: Özerk Yönetim Başkanı Gutsul’a 7 yıl hapis cezası

Moldova'da mahkemeye çıkarılan Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'un 2023’teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Türkiye den yardım istemişti: Özerk Yönetim Başkanı Gutsul’a 7 yıl hapis cezası 1

7 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşmada kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Gutsul'a, 7 yıl hapis cezası verildi. Gutsul ile Moldova'da yasaklanan eski "Şor" Partisi Sekreteri Svetlana Popan da 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye den yardım istemişti: Özerk Yönetim Başkanı Gutsul’a 7 yıl hapis cezası 2

Duruşma esnasında mahkeme binası önünde protesto gösterisi yapıldı. Moldova yönetimini bölgeye baskı kurmakla suçlayan eylemciler, Gutsul'a hapis cezası verilmesini protesto etti. İstanbul’a gitmek üzereyken Moldova’nın başkenti Kişinev’de bulunan uluslararası havalimanında gözaltına alınan Gutsul, o dönem Türkiye'den ve Rusya'dan yardım talebinde bulunmuştu.

NE YAŞANMIŞTI?

Moldova hükümetinin daimi üyesi olan başkanı belirlemek için Gagauz Özerk Yeri'nde Mayıs 2023'te seçim yapılmıştı. Seçimin ikinci turunu, Rus yanlılığı ve ülkedeki iktidara muhalif olmasıyla bilinen "Şor" Partisi tarafından aday gösterilen Yevgeniya Gutsul kazanmıştı.

Moldova hükümeti, Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Ülkenin bütçesinden para çalmakla suçlanan ve İsrail'de saklandığı iddia edilen iş insanı İlan Şor’a ait "Şor" Partisinin faaliyetleri Haziran 2023'te yasaklanmıştı.

Türkiye den yardım istemişti: Özerk Yönetim Başkanı Gutsul’a 7 yıl hapis cezası 3

Gagauz Özerk Yeri'nin Valkaneş bölgesindeki Tüylü köyünde 1986'da doğan Yevgeniya Gutsul, 25 Mart’ta Kişinev’deki havalimanında gözaltına alınmıştı. İki çocuk sahibi Gutsul’un, 28 Mart’taki duruşmada, 2023’teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı şekilde finanse edildiği gerekçesiyle 20 gün tutuklanmasına karar verilmişti.

Kişinev mahkemesi, 9 Nisan’da Gutsul’un ev hapsinde kalmasına karar vermiş ve ev hapsi süresi daha sonra uzatılmıştı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Moldova
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