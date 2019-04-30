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'Türkiye Duman' uygulaması yapıldı! 16 bin personel, 15 bin iş yeri....

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.04.2019 07:21 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelindeki sorumluluk bölgelerinde 16 bin personelin katılımı ile "Türkiye Duman" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 2 bin 475 paket kaçak sigara, 52 bin 394 içi doldurulmuş makaron, 63 bin 400 içi boş makaron, 1 kilogram esrar, 10 uyuşturucu hap ve 852 sahte bandrol ele geçirildi.

'Türkiye Duman' uygulaması yapıldı! 16 bin personel, 15 bin iş yeri....

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına engel olunması ve genel sağlığın korunması maksadıyla 16 bin personel, 150 tütün ve uyuşturucu köpeğinin katılımıyla "Türkiye Duman" uygulaması icra etti.

Uygulamada, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan, kaçak veya mevzuata aykırı tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı değerlendirilen tekel bayi, büfe, bakkal vb. isimler altında faaliyet gösteren yaklaşık 15 bin iş yeri denetlendi.

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Uygulama soncunda, 2 bin 475 paket kaçak sigara, 52 bin 394 içi doldurulmuş makaron, 63 bin 400 içi boş makaron, 262 kilo 429 gram sarmalık kıyılmış tütün, 1 kilogram esrar, 10 uyuşturucu hap, 10 kilogram kaçak çay ve 852 sahte bandrol ele geçirildi.

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Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 480 kişi yakalandı, adli makamlara sevk edilen 30 kişi tutuklandı.

Haklarında adli ve idari işlem yapılan 118 kişi ile 49 işyerine toplam 424 bin 526 lira idari para cezası uygulandı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel Komutanlığı türkiye duman kaçak sigara

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yurt genelinde 52 000 ici doldurulmuş makaron ele geçmiş ne alakası var her yerde ruhsat verip tütüncü açılmasına benmi izin verdim benim bulunduğum bölgede en az 100 civarında tütün satan dükkan var 1 paket sigaranın fiyatına 4 paket alıyorlar sigarayı bu kadar pahalı yapmasınlar tekel fabrikaları kapandı şimdi köylü ektiği tütünü bu dükkanlara veriyor
MEMLEKETİN HER NOKTASI USUSÜZLÜK,YOLSUZLUK...SORSAN HEPSİ MÜSLÜMAN...
bos isler millet para istiyor paraaa
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