Türkiye dünyaya böyle tanıtılacak! İşte yeni tanıtım filmleri...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uluslararası tanıtım için hazırladıkları reklam serisinde Türkiye'nin zengin kültürü ve kadim tarihini yansıttıklarını bildirdi.

Ersoy, Twitter hesabından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan Türkiye'nin tarihi zenginlikleri, gastronomi unsurları, doğal güzellikleri, müzeleri, tarihi alanları ve spor turizmindeki ögelerinin yer aldığı tanıtım filmlerini paylaştı.

"Göbeklitepe", "Efes", "Yamaç Paraşütü", "Hamam", "Kapadokya", "Tekne-Atlayış", "Antik Havuz - Aile", "Martı" ve "Suda Dans" temalarının olduğu 1 dakika 13 saniyelik filmi paylaşan Ersoy, "Uluslararası ziyaretçilerimiz için hazırladığımız reklam serimizin başlangıç filminde ülkemizdeki eşsiz tatil seçeneklerini tanıtıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Türkiye'nin turizm tanıtım filmleri...

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Uluslararası tanıtım için hazırladığımız reklam serimizin devamında zengin kültürümüzü ve kadim tarihimizi yansıtıyoruz.



Ziyaretçilerimize Göbeklitepe'den Efes'e rakipsiz kültür varlıklarımızla da eşsiz seyahat deneyimleri sunuyoruz.#culture #tourism #history #Turkey #Türkiye pic.twitter.com/JzsqFS5lYA — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) September 29, 2019

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Uluslararası tanıtım için hazırladığımız reklam serimizin devamında zengin kültürümüzü ve kadim tarihimizi yansıtıyoruz.



Ziyaretçilerimize Göbeklitepe'den Efes'e rakipsiz kültür varlıklarımızla da eşsiz seyahat deneyimleri sunuyoruz.#culture #tourism #history #Turkey #Türkiye pic.twitter.com/bXcw8H5l8y — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 29, 2019

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