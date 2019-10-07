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Türkiye dünyaya böyle tanıtılacak! İşte yeni tanıtım filmleri...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SEYAHAT  | 07.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin tarihi zenginlikleri, gastronomi unsurları, doğal güzellikleri, müzeleri, tarihi alanları ve spor turizmindeki ögelerinin yer aldığı tanıtım filmleri...

Türkiye dünyaya böyle tanıtılacak! İşte yeni tanıtım filmleri...
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-14 12:30:00
Şanlıurfa Güney Anadolu Projesi
2019-10-14 14:15:00
DÖNÜŞ
Şanlıurfa Güney Anadolu Projesi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uluslararası tanıtım için hazırladıkları reklam serisinde Türkiye'nin zengin kültürü ve kadim tarihini yansıttıklarını bildirdi.

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Ersoy, Twitter hesabından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan Türkiye'nin tarihi zenginlikleri, gastronomi unsurları, doğal güzellikleri, müzeleri, tarihi alanları ve spor turizmindeki ögelerinin yer aldığı tanıtım filmlerini paylaştı.
"Göbeklitepe", "Efes", "Yamaç Paraşütü", "Hamam", "Kapadokya", "Tekne-Atlayış", "Antik Havuz - Aile", "Martı" ve "Suda Dans" temalarının olduğu 1 dakika 13 saniyelik filmi paylaşan Ersoy, "Uluslararası ziyaretçilerimiz için hazırladığımız reklam serimizin başlangıç filminde ülkemizdeki eşsiz tatil seçeneklerini tanıtıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Türkiye'nin turizm tanıtım filmleri...

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye turizm Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

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