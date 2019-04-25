Türkiye e-spor Federasyonu (TESFED) bir yaşında!

"TÜRKİYE'Yİ BİR NUMARALI E-SPOR ÜLKESİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ" TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Türkiye’yi e-spor alanında dünya çapında bir marka haline getirmenin ve uluslararası turnuvalarda Türk bayrağını gururla dalgalandırmanın federasyonun en büyük hedefleri olduğunu belirtti. Türkiye’yi bir numaralı e-spor ülkesi haline getirmek amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Özdemir, Uluslararası E-Spor Federasyonu’na (IeSF) üyelik başvurusu yapıldığını ve 51. üye olarak kabul işlemlerinin başladığını belirtti. Ayrıca kurulma aşamasında olan Avrupa E-spor Federasyonları Topluluğu’nun da kurucuları arasında yer aldıklarını aktardı. “Türkiye E-Spor Federasyonu Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı”, “Hakem Talimatı” ve “Özel E-Spor Salonları ve Yeterlilik Belgesi Talimatı”nın yayımlandığını aktardı Özdemir. Ayrıca önümüzdeki süreçte yeni liglerin oluşturulmasıyla birlikte Müsabaka Talimatları’nın da hayata geçirileceğini belirten Özdemir, Ankara, Aydın, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Mersin ve Samsun’da temsilcilikler açtıkları bilgisini de verdi. Bunlar da ilginizi çekebilir Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Razer Blade 15 artık daha güçlü ve daha görsel! Yeni Casper Excalibur G900 satışa çıktı!

Özdemir, geçtiğimiz bir yılda dünyanın en büyük beş e-spor stadyumundan biri olan “Watergarden Espor Sahnesi”nin, Riot Games tarafından, Türkiye’nin ilk e-spor merkezi olan “Nonstop Zula Espor Merkezi”nin ise InGame Group tarafından açıldığını hatırlattı. Özdemir ayrıca Türkiye’de e-sporun gelişiminin ivme kazanması için bütün uluslararası e-spor markalarının Türkiye’de temsilcilikler açmasının ve yerli e-spor markalarının çoğalmasının önemine işaret etti. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ Özdemir, e-spor alanında gençlerin doğru yönlendirilmesinin gereğine inandıklarını vurguladı. E-spora özel bir önem veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmeler yapıldığını da aktardı. Yapılan görüşmeler doğrultusunda, MEB ve TESFED arasında Mayıs ayında bir protokol imzalanması kararı alındığını anlattı. Özdemir, bu protokol çerçevesinde liseler arası e-spor turnuvalarının yapılması, e-sporun müfredata konularak, ders olarak işlenmesi gibi projelerin hayata geçirileceğini bildirdi. E-SÜPERLİG GELİYOR Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ile 2019-2020 sezonunda hayata geçirilmesi planlanan “eSüperlig” üzerinde çalıştıklarını da söyledi Özdemir. Farklı oyunların temsilcileri ile görüşerek bu oyunların liglerinin oluşturulması ile ilgili sürecin de devam ettiğini belirten Özdemir, bunların yanı sıra e-spor milli takım formasının tasarlanması, farklı federasyonlar, sponsorlar ile işbirlikleri, yurtdışı federasyonlar ile iletişim çalışmalarının sürdüğünü de vurguladı.