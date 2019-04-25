Türkiye e-spor Federasyonu (TESFED) bir yaşında!

TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Türkiye’yi e-spor alanında dünya çapında bir marka haline getirmenin ve uluslararası turnuvalarda Türk bayrağını gururla dalgalandırmanın federasyonun en büyük hedefleri olduğunu belirtti.
Türkiye’yi bir numaralı e-spor ülkesi haline getirmek amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Özdemir, Uluslararası E-Spor Federasyonu’na (IeSF) üyelik başvurusu yapıldığını ve 51. üye olarak kabul işlemlerinin başladığını belirtti. Ayrıca kurulma aşamasında olan Avrupa E-spor Federasyonları Topluluğu’nun da kurucuları arasında yer aldıklarını aktardı.
“Türkiye E-Spor Federasyonu Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı”, “Hakem Talimatı” ve “Özel E-Spor Salonları ve Yeterlilik Belgesi Talimatı”nın yayımlandığını aktardı Özdemir. Ayrıca önümüzdeki süreçte yeni liglerin oluşturulmasıyla birlikte Müsabaka Talimatları’nın da hayata geçirileceğini belirten Özdemir, Ankara, Aydın, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Mersin ve Samsun’da temsilcilikler açtıkları bilgisini de verdi.
Özdemir, geçtiğimiz bir yılda dünyanın en büyük beş e-spor stadyumundan biri olan “Watergarden Espor Sahnesi”nin, Riot Games tarafından, Türkiye’nin ilk e-spor merkezi olan “Nonstop Zula Espor Merkezi”nin ise InGame Group tarafından açıldığını hatırlattı. Özdemir ayrıca Türkiye’de e-sporun gelişiminin ivme kazanması için bütün uluslararası e-spor markalarının Türkiye’de temsilcilikler açmasının ve yerli e-spor markalarının çoğalmasının önemine işaret etti.
Özdemir, e-spor alanında gençlerin doğru yönlendirilmesinin gereğine inandıklarını vurguladı. E-spora özel bir önem veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmeler yapıldığını da aktardı. Yapılan görüşmeler doğrultusunda, MEB ve TESFED arasında Mayıs ayında bir protokol imzalanması kararı alındığını anlattı. Özdemir, bu protokol çerçevesinde liseler arası e-spor turnuvalarının yapılması, e-sporun müfredata konularak, ders olarak işlenmesi gibi projelerin hayata geçirileceğini bildirdi.
Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ile 2019-2020 sezonunda hayata geçirilmesi planlanan “eSüperlig” üzerinde çalıştıklarını da söyledi Özdemir. Farklı oyunların temsilcileri ile görüşerek bu oyunların liglerinin oluşturulması ile ilgili sürecin de devam ettiğini belirten Özdemir, bunların yanı sıra e-spor milli takım formasının tasarlanması, farklı federasyonlar, sponsorlar ile işbirlikleri, yurtdışı federasyonlar ile iletişim çalışmalarının sürdüğünü de vurguladı.
ODTÜ Elektronik Sporlar Topluluğu ile birlikte “METU GEEX E-Spor Turnuvası” düzenlenlendiğini anlatan Özdemir, İstanbul Erkek Lisesi ile birlikte İstanbul E-Spor Turnuvası’nın gerçekleştirileceğini de belirtti.
Federasyon olarak lisanslama çalışmalarını da yürüttüklerini hatırlatan Özdemir, Nisan 2019 tarihi itibariyle 29’u kadın olmak üzere toplam 546 lisanslı e-sporcu, 55 tane de tescilli e-spor kulübü bulunduğunu kaydetti.
Espor ile ilgili bilgilendirici kamu spotunun kısa süre sonra yayınlanmaya başlanacağını belirten TESFED Başkanı Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: “Federasyon olarak en büyük amacımız Türkiye’yi dünyada e-spor alanında bir marka haline getirmek. Ayrıca bütün uluslararası turnuvalara katılarak aldığımız galibiyetlerle bayrağımızı gururla dalgalandırmak. E-spor bilincinin bütün kesimlere duyurulması ve aileler nezdinde nilinçlendirici olması amacıyla bir kamu spotu hazırladık. Bu kamu spotu kısa süre sonra yayında olacak. E-spor ülkemizde hızlı gelişme gösteren bir alan. Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre, Türkiye’de 32 milyon kişi oyun oynuyor ve 4 milyon kişinin e-spor farkındalığı bulunuyor. Yani e-spor alanında ülkemizin çok ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Federasyon olarak 2019 proje yılımız olacak. E-sporun ülkemizdeki gelişimi için sıkı şekilde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”
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