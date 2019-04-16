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Türkiye en çok şekerli içecek tüketen ülkeler arasında

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK  | 16.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

2018 yılı verilerine göre küresel yıllık meşrubat tüketimi kişi başına ortalama 91,1 litre olarak görülürken, Türkiye’nin şekerli içecekler tüketme listesinin başlarında olduğu görüldü.

Türkiye en çok şekerli içecek tüketen ülkeler arasında

Medya takibinin öncü kurumlarından Ajans Press, dünyadaki şekerli içecek tüketimine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Euromonitor International verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, küresel yıllık meşrubat tüketimi kişi başına ortalama 91,1 litre olarak görüldü. Bu rakamın yıllar içinde arttığı saptanırken, 2013 yılındaki meşrubat tüketiminin kişi başına ortalama 84,1 litre olduğu saptandı.

içecek

Dünyadaki en fazla şekerli içecek tüketen ülkeler de açıklanırken, Türkiye’nin yıllık kişi başına 160,6 litre ile en fazla şekerli içecek tüketen ülkeler arasında yer aldığı gözlendi. Bununla birlikte en fazla şekerli içecek tüketiminin Çin’de olduğu kaydedilirken, yıllık kişi başına tüketim miktarının 410,7 litre olduğu tespit edildi. Böylelikle Çin’deki kişi başına meşrubat tüketiminin günde bir litreden fazla olması dikkatlerden kaçmadı. Çin’i takip eden ülkeler ise sırasıyla, ABD, İspanya, Suudi Arabistan, Arjantin, Nijerya, Japonya, İngiltere, Türkiye ve Brezilya oldu.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne kadar içecek tüketimi ile alakalı 38 bin 762 haber çıkışı tespit edilirken, şekerli içeceklerin oluşturduğu diyabet, kanser gibi sağlıksal problemlerinin de medyada en çok konuşulan haberler arasında yer aldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
şekerli içecekler şeker tüketimi

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