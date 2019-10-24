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Türkiye FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken, Türkiye 4 basamak çıkarak 32'nciliğe yerleşti. Türkiye 32. sıraya yükseldi.

Türkiye FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32'nciliğe yerleşti.

KOSOVA TARİHİNİN EN İYİ DERECESİNE ULAŞTI

Kosova ise 114. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım'da açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Türkiye fifa arnavutluk Fransa Brezilya

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