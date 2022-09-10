Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda?

Türkiye 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu son maçında istenilen sonucu elde edemeyen milliler İspanya’ya 72-69’luk skorla mağlup olmuştu. A Milli Erkek Basketbol Takımı bu defa son 16 turunda B Grubu'nu 3. sırada tamamlamış olan Fransa ile kıyasıya yarışacak. Türkiye-Fransa basketbol maçının Berlin'de oynanması bekleniyor. Peki Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman?
İlgiyle takip edilen maç, Arena Berlin’de bugün oynanacak. Türkiye-Fransa basketbol maçının TSİ 13.00'te başlaması beklenmekte. Maç NTV ekranlardından naklen yayınlanacak. Milliler, Fransa'yı elemesi durumunda İtalya ile son 16 turundaki rakibi ile eşleşeceği takımdan birinin galip olan ismiyle mücadele edecek.
Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin(sakatlanıp çıktı), Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir
Türkiye – Fransa
Slovenya – Belçika
Finlandiya – Hırvatistan
Sırbistan – İtalya
Yunanistan - Çekya
Almanya – Karadağ
İspanya – Litvanya
Ukrayna – Polonya
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