Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda?

Türkiye 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu son maçında istenilen sonucu elde edemeyen milliler İspanya’ya 72-69’luk skorla mağlup olmuştu. A Milli Erkek Basketbol Takımı bu defa son 16 turunda B Grubu'nu 3. sırada tamamlamış olan Fransa ile kıyasıya yarışacak. Türkiye-Fransa basketbol maçının Berlin'de oynanması bekleniyor. Peki Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman?

TÜRKİYE-FRANSA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

İlgiyle takip edilen maç, Arena Berlin’de bugün oynanacak. Türkiye-Fransa basketbol maçının TSİ 13.00'te başlaması beklenmekte. Maç NTV ekranlardından naklen yayınlanacak. Milliler, Fransa'yı elemesi durumunda İtalya ile son 16 turundaki rakibi ile eşleşeceği takımdan birinin galip olan ismiyle mücadele edecek.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin(sakatlanıp çıktı), Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

2022 EUROBASKET SON 16 EŞLEŞMELERİ LİSTESİ

Türkiye – Fransa

Slovenya – Belçika

Finlandiya – Hırvatistan

Sırbistan – İtalya

Yunanistan - Çekya

Almanya – Karadağ

İspanya – Litvanya

Ukrayna – Polonya



