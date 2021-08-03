Türkiye Güney Kore maçı hangi kanalda? Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Ariake Arena’da grup maçlarının bitmesiyle birlikte çeyrek final eşleşmeleri yapıldı. Türkiye, Güney Kore ile çeyrek finalde karşılaşacak. Türkiye-Güney Kore voleybol maçının kazananı, yarı finale adını yazdıracak.

TÜRKİYE GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Güney Kore arasında oynanacak çeyrek final maçı 4 Ağustos Çarşamba günü gece yarısı saat 03:00'de başlayacak. A Millî Kadın Voleybol takımımızın Güney Kore ile oynayacağı müsabaka ise TRT Spor’dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Filenin Sultanları, B Grubu’nda ABD, Çin, İtalya, Arjantin ve Rusya ile mücadele ederek, grubunu 3. olarak bitirdi ve çeyrek final hakkı kazandı.

Türkiye’nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi ise Güney Kore oldu.

Ariake Arena'da grup maçlarının bitmesinin arkasından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını 2 ve 3. sırada tamamlayan takımlar, kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını bitirenler de çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

B Grubu'nu 3. sırada noktalayan A Millî Kadın Voleybol Takımımız, A Grubu'nu üçüncü sırada bitiren Güney Kore'yle eşleşti.

Hepsi 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve maç programı şu şekilde:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi



