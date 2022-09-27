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Türkiye - Gürcistan Ümit Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Gürcistan milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

27.09.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Gürcistan ümit milli maçının detayları merak konusu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan Türkiye - Gürcistan maçını futbolseverler yakından takip ediyor. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ümit milli futbol takımımız 2002 ve üzeri doğumlu futbolculardan oluşan yeni kadrosuyla ilk defa sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - Gürcistan Ümit Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Gürcistan milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Türkiye - Gürcistan Ümit Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Gürcistan milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Gürcistan ümit milli maçı geri sayım sürüyor. Birçok maç hakkında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler internette "Türkiye Gürcistan maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ÜMİT MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Gürcistan Ümit Milli maçı 27 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

tv maç

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ÜMİT MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Gürcistan Ümit Milli maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

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